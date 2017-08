Pääministeri vajosi opportunismiin kommentoidessaan Turun iskua Kaikki perus- ja ihmisoikeudet ovat yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Siksi pääministerin näkemys, että oikeus elämään on yksityisyyden suojaa ”korkeampi” perusoikeus, on monella tapaa ongelmallinen. Pääministerin näkemyksessä on myös merkkejä poliittisesta opportunismista, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Petri Sajari.