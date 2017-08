Tällaiset ovat Sdp:n ”synnytystalkoot”: lapsille maksuttomat iltapäiväkerhot, lukioon ilmaiset kirjat ja oppivelvollisuus 12-vuotiseksi

Politiikka

Tällaiset ovat Sdp:n ”synnytystalkoot”: lapsille maksuttomat iltapäiväkerhot, lukioon ilmaiset kirjat ja oppiv

Sdp

Demareiden

Perinteistä syntyvyyden kasvatuskeinoa, maahanmuuton lisäämistä, Sdp:n listalta ei löytynyt.

12-vuotisen

Nuorimpien

Rinne

Rinteen

Maailmalla

Oikaisu 24.8. kello 15.57: Jutussa puhuttiin joissain kohdin aiemmin 12-vuotisesta peruskoulutuksesta. Kyseessä on 12-vuotinen oppivelvollisuus.