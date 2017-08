Erkki Tuomiojaa hävetti suomalaistoimittajan ”nolo” kysymys – nyt hän kertoo HS:lle, miksi Venäjän uhasta ei pitäisi kysyä

Politiikka

Erkki Tuomiojaa hävetti suomalaistoimittajan ”nolo” kysymys – nyt hän kertoo HS:lle, miksi Venäjän uhasta ei p

Juuri nyt

Kansanedustaja

MAINOS (JUTTU JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

HS

Miksi kysymys oli mielestäsi niin nolo?

Eikö ole historiallisesti ymmärrettävää, että suomalaiset saattavat pohtia tätä kysymystä?

Mitä toimittajien olisi pitänyt kysyä?

Millaisen viestin Trump sai mielestäsi suomalaisten ajattelusta kysymyksen perusteella?

Missä muualla?