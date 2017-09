Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lähentymistä saatetaan vauhdittaa säätämällä niille yhteinen laki – ”Kenenkään ei tarvitse nyt kiirehtiä tätä tyrmäämään”

Fakta

Yliopistoja 14, ammattikorkeakouluja 23



Suomessa on opetusministeriön alaisia yliopistoja 14 ja ammattikorkeakouluja 23.



Yliopistoissa on lähes 160 000 ja ammattikorkeakouluissa yli 140 000 opiskelijaa.



Yliopistoista valmistui viime vuonna noin 14 000 kandidaattia, 15 000 maisteria ja 2 000 tohtoria ja lisensiaattia.



Ammattikorkeakouluissa suoritettiin 23 000 amk-tutkintoa (esimerkiksi insinöörit ja tradenomit) ja 2 500 ylempää amk-tutkintoa.



Valtion perusrahoitus yliopistoille on noin 1,8 miljardia ja ammattikorkeakouluille 0,8 miljardia euroa vuodessa.