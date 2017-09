Politiikka

Onko kestävyysvajelaskelmissa mitään järkeä?

Tasavallan

VM:n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Suomen

Mutta voiko

Hyvinvointivaltion

Kirjoittaja on taloustieteen emeritusprofessori ja pitkän linjan talousvaikuttaja.