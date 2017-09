Kokoomus väitti, että kovatuloisten lisävero jatkuu entisellään vain vuoden – HS:n saamien sähköpostien mukaan solidaarisuusvero jatkuu tiukennettuna myös vuonna 2019

Politiikka

Kokoomus väitti, että kovatuloisten lisävero jatkuu entisellään vain vuoden – HS:n saamien sähköpostien mukaan

Hallituspuolueiden

HS:n

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Järvikare

Valkonen

HS

Kokoomuksen