Ensi vuoden budjetti kääntää tuloerot selvään kasvuun – ”Tämä hallitus toteuttaa erilaista tulonjakopolitiikkaa”, sanoo ekonomisti

Politiikka

Ensi vuoden budjetti kääntää tuloerot selvään kasvuun – ”Tämä hallitus toteuttaa erilaista tulonjakopolitiikka

Hallituksen

Budjetin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tuloerojen

Leikattujen

Tuloerojen