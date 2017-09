Politiikka

Sdp:n Rinne on pahoillaan heikoista kannatusluvuista ja myöntää paineet: "Kun tähän lähtee, kritiikkiä täytyy

Sdp:n

Puheenjohtaja

Sdp

Perhevapaiden

Mutta

Viisi kysymystä Antti Rinteelle

puheenjohtaja Antti Rinne http://www.hs.fi/haku/?query=antti+rinne , on joutunut viime aikoina koville. Hänen lausuntojaan on kummasteltu ja Sdp:n kannatus on pysähtynyt vain runsaan 15 prosentin kieppeille. Puheet Rinteen aseman horjumisesta ovat arkipäiväistyneet.”Tietenkin olen hirveän pahoillani siitä, kun Sdp:n kannatus ei ole tällä hetkellä korkeampi kuin on. Siitä olen pahoilla mielin, mutta tiedän että tästä pystytään nousemaan, kun tehdään työtä yhdessä.”Yhdessä tekeminen on Sdp:ssä kuitenkin muita puolueita vaikeampaa, koska Sdp:n sisällä toimii vastarintaliike – joukko selkään puukottajia kuten Rinne itse on sanonut. Omasta asemastaan hän sanoo vain:”Seitsemän kuukautta sitten puoluekokous valitsi minut kohtalaisen vahvalla mandaatilla puheenjohtajaksi ekalla kierroksella. Tavoitteeni on saada kannatus nousemaan.””Tähän liikkeeseen on aina mahtunut keskustelua. Tämä on liike, joka suhtautuu kriittisesti omiin johtajiinsa. Kun tähän lähtee, täytyy oppia sietämään kritiikkiä ja ottamaan opiksi.”Rinne tunnustaa, että puheenjohtajalla on paineita. Hän vakuuttaa osaavansa suhteuttaa arvostelun muihin arvoihin. ”Kun kotiasiat on kunnossa, silloin jaksaa.””Paineet tulevat siitä, että arvostan tätä liikettä, haluaisin nähdä tämän menestyvän. Tunne siitä, että ihmisten asiat jäävät hoitamatta, ettei ole vielä onnistuttu lyömään läpi tätä, että Sdp on ihmisten puolella oleva joukkue, se harmittaa.”ei halua lyödä lisää kiilaa puolueen yhtenäisyyteen. Rinne ponnistaa sisältään positiivisen näkökulman:”Meillä on monessakin asiassa aika erilaisia näkemyksiä, mutta ne on yhteen sovitettavissa. Se tekee puolueen johtamisesta miellyttävän haasteen. Eduskuntaryhmä on yhtenäinen. Yritän kasata tämän puolueen siten, että Sdp on tulevaisuuden puolue, jonka varaan voi laskea, että saadaan turvallisuutta, työtä ja oikeudenmukaisuutta suomalaiseen yhteiskuntaan.”Rinne puhuu paljon ja mielellään yhdessä tekemisestä. Siitä, kuinka vaalitappion jälkeen tulosta analysoidaan ja sitten yhdessä kääritään hihat.Kunnes seuraavissa vaaleissa sama toistuu. Viimeksi Sdp voitti vaalit vuonna 2004.Nyt Sdp keskittyy kaupunkeihin, jossa kokoomus ja vihreät ovat edellä.”Kuntavaalien jälkeen todettiin, että meidän pitää löytää politiikan lohkoja, jotka vahvistavat käsitystä meistä kaupungeissa, kasvukeskuksissa ja yliopistopaikkakunnilla. Tämä työ meillä on nyt käynnissä.””Olemme tehneet avauksia liittyen kierto- ja jakamistalouteen, yrittäjyyteen, kaupunkipolitiikkaan.”on puolue, joka on aina ollut vahvasti vähäosaisten puolella. Siksi puolueen antama tuki kilpailukykysopimuksen syntymiselle voi Rinteen mielestä olla osasyy alhaisiin kannatuslukuihin.”Julkisen sektorin työntekijät menettivät selkeästi enemmän kuin yksityisen sektorin työntekijät. Siellä on paljon pienipalkkaisia, joilla kesä meni totaalisen pilalle kun lomarahaleikkaus tuli. Ymmärrän hyvin sen suuttumisen, se on epäoikeudenmukaista.””Se oli hallituksen vaatimus, että julkiselta sektorilta pitää leikata enemmän kuin yksityiseltä. Ihmiset ovat luulleet, että Sdp olisi hyväksynyt sen. Sdp on nostanut lomarahan palauttamisen esiin emmekä lepää ennen kuin tämä asia on korjattu.”Sdp:n arvoista nousevat politiikkalinjaukset ovat ihmisten mielestä oikeita, Rinne uskoo.”Kun saadaan konkreettisia esityksiä ja toistetaan ja toistetaan niitä, se alkaa vaikuttaa. Jos tajuntaan menee, että Sdp ajaa perhepolitiikan uudistamista, jotta saadaan miesten ja naisten palkkatasa-arvo kuntoon, uskon että se vaikuttaa Sdp:n tulevaan kannatukseen.”järjestämiseen Sdp:llä on malli, jossa äiti voi olla kolme kuukautta vauvan kanssa, isä kolme kuukautta, ja toinen vanhemmista kuusi kuukautta oman valinnan mukaan. Sen jälkeen olisi 12 kuukauden vanhempainvapaa yhdelle vanhemmalle 600 euron kuukausituella.Naisten pienemmät palkat vaikuttavat siihen, että miehet eivät juuri käytä vanhempainvapaita. Perheen talous kärsii enemmän, jos mies on kotona.”Ensiapuna voisi olla, että keskipalkkaan asti maksettaisiin sataprosenttinen korvaus. Jos on kolmen tonnin palkka, maksetaan kolme tonnia vanhempainrahaa. Se maksaa 200 miljoonaa vuodessa, mutta jos perheiden taloudellista tilannetta ei korvata, vapaiden käyttämistapa miesten ja naisten välillä ei ikinä muutu.”Toinen puolueen painotus on oppivelvollisuuden nostaminen 18 ikävuoteen, jotta ne jotka peruskoulun jälkeen eivät siirry opiskelemaan tai työelämään, eivät syrjäydy.Rinne uskoo, että uusilla avauksilla ”Sdp:n kuva uudistusliikkeenä vahvistuu” ja se näkyy vaaliuurnilla.riittävätkö mitkään politiikan linjaukset, jos on imago-ongelma?Rinne myöntää, että Sdp on enemmän ikääntyneiden puolue kuin nuorten. ”Nuorten osalta muutosta tehdään.” Sitä hän ei myönnä, että Sdp olisi ei-puolue, joka ei halua uudistaa.”Tämän vaalikauden aikana olemme joutuneet sanomaan ei sille, että verorahoja käytetään yritysten voittoihin. Siihen on vaan pakko sanoa ei, koska se on väärää politiikkaa.”Rinne päättää lähettää viestin hallitukselle: ”Torjukaa köyhyyttä ja epäarvoisuutta Suomessa. Te pystytte tekemään sen ilman että vaarannetaan talouskasvua ja työllisyyttä.”

1 Ketä hallituksen edustajaa kehuisit?

”Kuuntelin kyselytunnilla Annika Saarikon vastauksia perhepolitiikkaan liittyen. Siinä oli jotain sellaista, jossa voisi olla uusi alku hallitukselle liittyen perheiden aseman parantamiseen. Kannustan Annika Saarikkoa pitämään kiinni siitä ja että hän jaksaisi työstää tasa-arvoa perheissä.”

2 Kenen kanssa olit viimeksi lounaalla?

”Siinä taisi samassa pöydässä istua Tuomiojan Eki ja Urpilaisen Jutta, täällä eduskunnassa työlounaalla.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Monta kirjaa on auki tällä hetkellä. Kesällä luin paljon pokkareita, mutta nyt avasin Paavo Lipposen kakkosmuistelmat.”

4 Mistä suutuit viimeksi?

”Meillä oli suppilovahveroita kotona. Putsasin ne ja tein keittoa ja kun rupesin maustamaan sitä, ajattelin että pistän pikkuisen mustapippuria joukkoon. Kävi sillä tavalla kun avasin purkin, että se kansi lähtikin irti, kun kaadoin. Sain laitettua keittoon puoli purkkia pippuria, siitä suutuin. Se meni pilalle.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Lauantaina olen Oulussa puolueen tilaisuuksissa ja sunnuntaina Riihimäellä yhdessä yleisötilaisuudessa. Piirien kanssa on keskustelua presidenttivaalikampanjan liikkeelle lähdöstä.”