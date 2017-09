Politiikka

Ensi vuoden palkankorotukset ja työehdot selviävät pian – tällaisia sopimuksia on odotettavissa

Mahdollisesti

Parin

jo muutaman viikon kuluttua selviää, paljonko suomalaisten palkat noin suurin piirtein nousevat ensi ja mahdollisesti myös parina seuraavana vuonna.Näin tapahtuu siksi, että parhaillaan Helsingin kabineteissa ovat kaikessa hiljaisuudessa meneillään metsä-, metalli- ja ke­mianteollisuuden liittojen neuvottelut noin parinsadantuhannen ihmisen työehdoista.miljoonan muun suomalaisen palkoista päätetään näiden neuvotteluiden jälkeen.Yleensä on kuitenkin niin, että muissa sopimuksissa on tapana pysytellä suurin piirtein samoissa korotusprosenteissa kuin kansantalouden rahoituksen kannalta keskeisen vientiteollisuuden sopimuksissa.Vastakkain ovat tällä kertaa työnantajien ja palkansaajien liitot. Nyt ei siis palkoista päätetä keskitetysti keskusjärjestöjen välillä kuten Suomessa on viime vuosina tehty, vaan kaikilla aloilla käydään omat neuvottelut.Ensimmäisenä sopimuksensa kanssa julkisuuteen pitäisi tulla metsäteollisuus, jonka sopimus päättyy 30. syyskuuta. Jos kaikki menee hyvin, sopimus voi syntyä jo vaikkapa viikkoa ennen.Myös Teknologiateollisuus ja Teollisuusliitto pyrkivät saamaan sopimuksensa ilman kinailua.Näiden alojen sopimukset päättyvät 31. lokakuuta, mutta sopimus voi syntyä jopa syyskuussa – tai sitten ei. Sellainenkin vaihtoehto on, että muut vientiliitot tekevät sopimuksensa ennen metsäteollisuutta.HS käy läpi neuvottelujen keskeiset kohdat.

Paljonko tulee lisää palkkaa?

Liukumat

Varmaa on vain se, että korotuksia on tulossa.Palkansaajapuoli odottaa ennen kaikkea parannusta ostovoimaan, mikä tulisi noin 0,7–0,9 prosentin korotuksilla. Toinen raja tulee monissa liitoissa vastaan parin prosentin kieppeillä, jossa Suomen kilpailukyky suhteessa tärkeimpiin kilpailijamaihin alkaa heiketä.Työnantajien mielestä Suomen kilpailukyky on edelleen 5–10 prosenttia jäljessä, joten palkankorotusten pitäisi jäädä jonnekin 0,5 prosentin tienoille, jotta vientiteollisuuden asema korjaantuisi. Työnantajat muistuttavat niin sanotusta liukumista eli siitä, kuinka paljon ansiot nousevat muuten kuin sopimuskorotuksien takia.voivat olla esimerkiksi ensi vuonna 0,5 prosenttia tai enemmänkin. Toisilla aloilla palkat eivät nouse muuten kuin yleiskorotuksina, joten liukumat eivät koske kaikkia.Lisäksi monet työnantajat muistuttavat, ettei yleiskorotuksia pitäisi tehdä lainkaan, koska kaikilla yrityksellä ei ole varaa palkankorotuksiin.Näin työnantajien yleinen alkutarjous voi olla vaikkapa 0,5 prosenttia. Palkansaajan tarjous voi olla yli kaksi prosenttia.Lopputulos on todennäköisesti useimmissa sopimuksissa yli yhden prosentin, sillä palkansaajille on vaikea psykologisesti hyväksyä alle yhden prosentin korotuksia, kun talous kasvaa kolmen prosentin tietämillä.

Voiko palkka nousta vielä enemmän?

Työnantajaa kiinnostaa sopimuksen kustannusvaikutus eikä niinkään pelkkä palkkaprosentti.Jos työehtoja muutetaan niin, että yrityksen tuottavuus selvästi nousee esimerkiksi joustavimmilla työaika- tai lomajärjestelyillä, se voi olla valmis maksamaan siitä.Toisaalta palkansaaja voi tyytyä pienempää, jos hän saa vaikkapa lisää lomia.Myös sopimuksen pituus vaikuttaa.Työnantaja voi olla valmis maksamaan hiukan enemmän pitemmästä työrauhasta kuin lyhyestä työrauhasta – etenkin nyt, kun monilla yrityksillä on investointeja meneillään.

Mitä muita muutoksia työntekijöiden ehtoihin voi tulla?

Jokaisella alalla on omat parannus- ja kipukohtansa. Joissakin liitoissa työnantaja haluaa vähentää lomia sekä vuorotyökorvauksia ja lisätä työaikaa.Jokseenkin kaikki työnantajaliitot haluavat väljentää sopimuksia niin, että työehdoista sovitaan suurelta osin työpaikoilla.Palkansaajat haluavat parannuksia esimerkiksi työoloihin ja työaikoihin.Vuosia kestäneiden keskitettyjen sopimusten aikana työehtojen yksityiskohtiin on puututtu vähän, joten paineita muuttaa työehtoja laajasti on molemmilla puolilla. Eli jokseenkin kaikilla aloilla voi odottaa työehtojen muuttuvan ainakin jotenkin.

Onko syksyllä tiedossa lakkoja?

Neuvottelut ovat alkaneet rauhallisesti. Suomen taloudella menee kymmenen vuoden kituuttamisen jälkeen hyvin. Yleensä kun juhlat ovat hyvät, harva juhliin kutsutuista eli työllisistä haluaa niitä pilata.Esimerkiksi monissa metsäyhtiöissä palkansaajille on hyvien tuloksien takia tiedossa bonuksia. Teollisuus on alkanut investoida, ja työpaikkoja syntyy.Lakoilla ei haluta karkottaa investoijia, mutta toisaalta yritykset ovat valmiita etsimään sopua nyt, kun monella yrityksellä menee hyvin.Työehtoneuvottelut ovat kuitenkin hyvin herkkä apparaatti. Yritysjohtajien työntekijöitä alentavat möläytykset saattavat hetkessä kuumentaa neuvottelut. Liittojohtajien on vaikea pysyä viileinä, jos kenttä alkaa oirehtia.

Mitkä ovat varmuudella vaikeita kohtia?

Ammattiliitto Pro ilmoitti jo, ettei se allekirjoita sopimuksia, ellei valmisteilla olevaa työaikalakia muuteta.Pron mielestä laki mahdollistaa sen, että työnantaja siirtää asiantuntijat ja keskiportaan samaan kastiin kuin korkeimman johdon, eli työajat tai muut työehdot eivät koske heitä.Prolle liittona tämä on elämän ja kuoleman kysymys, ja tiedossa voi olla jopa työtaisteluita.Toinen iso kysymys on loppuvuodesta ja ensi vuoden alussa käytävät julkisen alan neuvottelut. Palkkojen lisäksi siellä hiertävät eniten kilpailukykysopimuksessa vuosiksi 2017–2019 menetetyt lomakorvaukset.Terveysalan suurliitto Tehy valitsee uuden puheenjohtajan syksyllä ja voi olla, että uuden puheenjohtajan pitää näyttää voimansa jopa lakoilla ainakin, jos hän on kampanjansa aikana lupaillut palauttaa lomarahat etuajassa.

Mitkä seikat helpottavat neuvotteluja?

Neuvottelujen alussa vientiliitoilla on näytön paikka, sillä ne halusivat jo keväällä rakentaa niin sanotun Suomen mallin, jossa kaikkien suomalaisten palkkojen korotustaso määräytyisi vienti­teollisuuden palkanmaksukyvyn mukaan.Tulevaisuudessa Suomen mallin rakentaminen olisi entistä vaikeampaa, jos valtakunnansovittelija joutuisi tällä kertaa avustamaan johtotähdeksi ha­luavia sopimuksen teossa.Toinen helpotus on se, että valtio alensi verotusta ja paransi siten ostovoimaa.Hyvä uutinen neuvottelijoille on myös se, etteivät hinnat ole pahasti nousemassa.