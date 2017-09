Politiikka

Kokoomuslaiset luottavat elintason nousuun, vasemmistolaiset eivät – valtion velkaantuminen huolettaa suomalai

Suomalaiset

Velkarahasta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Innokkaimpia

Puolueista

Asiantuntijoita

”Päätöksentekijöiden

”Nyt

Elinkeinoelämän

Esitetty

Yllättävänä

Kysely

Yrittäjien

”Tuoreimmat

Kokoomuksen