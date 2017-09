Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa hallitukselle pyyhkeitä – Suomi ei laita EU-lakeja voimaan niin kuin pitäisi

Politiikka

EU-lainsäädännön

tarkastusvirasto (VTV) antaa hallitukselle pyyhkeitä. VTV:n mukaan EU-lainsäädännön täytäntöönpano on Suomessa viime vuonna heikentynyt.VTV:n tiistaina julkistaman tarkastuskertomuksen mukaan lainvalmistelun avoimuudessa olisi myös parantamisen varaa.VTV toteaa tiedotteessaan, että EU-lakien täytäntöönpano tehostui vuosina 2012–2015, mutta vuonna 2016 taso selvästi heikkeni.”Heikkenemistä ilmenee myös muissa EU-maissa, mutta Suomessa keskitasoa enemmän.”mukaan Suomea vastaan rikkomusmenettelyjä käynnistettiin vuosina 2012–2015 keskimäärin 18 kappaletta vuodessa, viime vuonna jo 36 kappaletta.Rikkomusmenettelyt etenivät tosin harvoin toiseen vaiheeseen eli perusteltuun lausuntoon asti. Nekään eivät ole johtaneet rangaistusten määräämiseen Suomelle.VTV muistuttaa, että täytäntöönpanon oikea-aikaisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Näin vähennetään taloudellisten sanktioiden riskiä ja oikeudellista epävarmuutta.Sanktioiden riski on kasvanut, koska EU- komissio on omaksunut entistä tiukemman lähestymistavan täytäntöönpanoviivästyksiin.patistaa myös lisäämään lainvalmistelun avoimuutta.Hallituksen esityksistä ei käy VTV:n mielestä riittävästi ilmi, miltä osin kansalliset säädösehdotukset johtuvat EU-oikeuden velvoitteista ja miltä osin puhtaasti kansallisista tarpeista.”Hallituksen esityksissä oli puutteita myös kansallisen liikkumavaran käytön vaikutusarvioinneissa. Myöskään lausuntopalautteen perusteella tehdyt muutokset eivät käy esityksistä riittävästi ilmi.”Hallinnonalojen rajat ylittävissä lainsäädäntöhankkeissa olisi VTV:n mukaan myös tarve tehostaa koordinaatiota.”EU-lainsäädännön täytäntöönpanoon on liittynyt ongelmia ministeriöiden vastuusuhteiden määrittämisessä, mikä on hidastanut täytäntöönpanon käynnistämistä”, VTV arvioi.Suomella on EU:n jäsenvaltiona velvollisuus sisällyttää EU:n direktiivit oikea-aikaisesti ja täsmällisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Epäonnistunut täytäntöönpano voi johtaa jäsenvaltion myös yksityisille tahoille maksamiin vahingonkorvauksiin.täytäntöönpanoa seurataan lähes kaikissa EU-jäsenvaltioissa keskitetysti. Suomessa keskitettyä seurantaa on viime vuoden elokuusta alkaen tehnyt valtioneuvoston EU-sihteeristö.Myös useimmat ministeriöt seuraavat EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa.