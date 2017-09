Terrori-iskuista säikähtänyt eduskunta pohti turvamiehille tuliaseita – 70 sentin pamppu ja siviilipoliisit saivat riittää

Politiikka

Terrori-iskuista säikähtänyt eduskunta pohti turvamiehille tuliaseita – 70 sentin pamppu ja siviilipoliisit sa

Viimekeväinen

Asiasta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eduskunnan

Tuliasetta

Savola

Sisäministeriön

Eduskunnan