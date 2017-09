Politiikka

Valtio maksoi vastaanottokeskuksista 250 miljoonaa euroa viime vuonna – tiedot valtion hankinnoista paljastava

Vastaanottokeskustoiminta

Valtion

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Yksi

Tavanomaisesti

Laskutietojen

Julkisia