Hallitus aikoo puolittaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä – sähköautoille lupaillaan hankintatukea

Hallitus aikoo puolittaa liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä – sähköautoille lupaillaan hankintat

Sähköautoille

Ilmastosuunnitelma

Kuluttajia

hankintatukea, fossiilia polttoaineita korvataan uusiutuvilla, pyöräilyä edistetään ja valtio luopuu kiinteistöissään öljylämmityksessä.Siinä esimerkkejä, joita hallitus mainitsi torstaina hyväksymässään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassaan vuoteen 2030 mennessä. Siinä linjataan kasvihuonekaasujen vähentämistä aloilla, jotka eivät kuulu päästökauppaan.perustuu vuonna 2015 voimaan tulleeseen ilmastolakiin ja siinä on lähtökohtana EU:n tavoite, jonka mukaan vuonna 2030 on vähintään 40 prosenttia pienemmät kasvihuonepäästöt kuin vuonna 1990.Liikenteestä on tarkoitus vähentää päästöistä puolet vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Kaupunkiseutujen suunnittelua pitäisi kehittää esimerkiksi ohjaamalla työpaikkoja ja palveluita liikenteen solmukohtiin. Öljylämmityksen öljyä vaaditaan lantraamaan biokomponenteilla ja esimerkiksi pellettien polttoa aiotaan edistää.kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Jälkeä voi säätää syömisessä, liikkumisessa, asumisessa ja ruokahävikissä.Suunnitelma annetaan eduskunnalle selontekona.