Maan isä Niinistö tekee kampanjaa ja toivoo, ettei kukaan huomaisi sen olevan kampanja

Eihän näissä luvuissa ole oikeasti mitään järkeä. Puoluekannasta riippumatta kansan suosikki presidentinvaaleissa on Sauli Niinistö. Jopa vasemmistoliittolaisten.Tosiasia kuitenkin on, että Niinistön pitää voittaa enää viimeinen kolmannes kansasta puolelleen, niin täysi sadan prosentin kannatus on saavutettu.Tästä on vain yksi suunta. Alaspäin.vaaleissa meillä tai muualla päädytään hyvin harvoin tilanteeseen, jossa yksi ehdokas kerää valtavasti enemmän ääniä kuin muut. Yleensä päädytään kohtalaisen lähelle tasatulosta.Joskus käy toki toisin. Ranskan presidentinvaaleissa vuonna 2002 Kansallisen rintaman Jean-Marie Le Pen pääsi toiselle kierrokselle vain joutuakseen äänestäjien tyrmäämäksi. Jacques Chirac vei 82 prosenttia äänistä. Yhdysvalloissa vuonna 1984 Ronald Reagan voitti 49 osavaltiota 50:stä, mutta vastustaja Walter Mondale sai sentään 40 prosenttia äänistä. Eikä Niinistön 63 prosenttia Haavistoa vastaan viime vaalien toisella kierroksella ollut huono suoritus sekään.kannatus liudentuu väistämättä tammikuun lähestyessä, mutta tämänhetkiset luvut ovat sen verran kovia, että hänet voidaan hyvinkin valita jo ensimmäisellä kierroksella. Asiaa auttaa myös se, ettei suurten puolueiden ehdokkailla ole kansanvillitsijän mainetta. Myös muista ehdokkaista voimakkaimmin erottumaan pyrkivä vaihtoehto eli perussuomalaisten Laura Huhtasaari saa vain laimeaa kannatusta.Istuvan presidentin kannatuksen kannalta parasta olisikin, jos äänestäjät eivät vielä huomaisi vaalien lähestymistä. Niinistö onkin ilmoittanut, että hänen kampanjansa alkaa itsenäisyyspäivän jälkeen. Vaan onko näin?aikoina Niinistö on muun muassa tavannut kollegansa Donald Trumpin Washingtonissa, isännöinyt Yhdysvaltojen ja Venäjän varaulkoministereitä Helsingissä, kiertänyt Suomen maakunnat, melonut vaimonsa kanssa Porissa median seuratessa vieressä ja haastatellut kirjailija Paul Austeria Akateemisessa kirjakaupassa.On virkatoimia, on kampanjaa ja on kaikenlaista siltä väliltä. Niin kauan kun muut ehdokkaat eivät onnistu käynnistämään kunnollista vaalitaistoa, Niinistö pystyy esiintymään maan isänä ja käymään siinä sivussa kampanjaa, johon ei tarvita edes rintanappeja tai ilmapalloja.