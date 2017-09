Fakta

Näin kysely tehtiin



Kantar TNS Oy keräsi tutkimusaineiston 4.–14.9.2017.



Tutkimusta varten on haastateltu 18–79-vuotiasta väestöä, pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.



Haastateltujen kokonaismäärä on 944. Virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.