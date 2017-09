Politiikka

Li Andersson jahtaa vasemmistoliitolle kaksinumeroista kannatuslukua ja haluaa matkia kokoomusta

Vasemmistoliiton

Lukemat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Samoilla

”Olemme

Viisi kysymystä Li Anderssonille

1

puheenjohtajalla Li Anderssonilla http://www.hs.fi/haku/?query=li+anderssonilla on kahden kärjen suunnitelma, jonka avulla nostaa puolueensa kannatus kaksinumeroiseen lukemaan eli yli kymmeneen prosenttiin. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto jäi seitsemään.Vasemmistoliitto haluaa erottautua vihreistä korostamalla olevansa vasemmistopuolue. Toisaalta se aikoo matkia kokoomusta mielikuvapolitiikassa eli vakuuttaa, että kuka tahansa voi äänestää vasemmistoa.Kevään kuntavaaleja voi pitää uuden puheenjohtajan tulikasteena ja torjuntavoittona, sillä äänisaalis oli liki yhdeksän prosenttia. Gallupeissa vasemmiston eduskuntavaalikannatus on sahaillut seitsemän–yhdeksän prosentin tietämillä.ovat alhaisia puolueelle, jonka pitäisi kaiken järjen mukaan tarjota varteenotettava vaihtoehto porvarihallituksen politiikalle. Jopa pääministeri Juha Sipilä http://www.hs.fi/haku/?query=juha+sipila (kesk) tunnusti A-Studion haastattelussa keskiviikkona, että hallituksen leikkauspolitiikka on ainakin alkuun iskenyt enemmän pieni- kuin suurituloisiin ja lisännyt eriarvoisuutta, koska tulojen alapäässä ollaan enemmän yhteiskunnan tukien varassa.”Tyypillistä meidän kannatuksessamme on, että se sahaa, mutta trendi on tärkeä, ja nyt se pitäisi saada rakennettua nousujohteiseksi”, Andersson sanoo. Hän pitää puolueen tilannetta hyvänä, kun jäseniäkin on jo 11 000. Tulokkaissa on Anderssonin mukaan paljon esimerkiksi yli kolmikymppisiä naisia.”Kyllä ihmisillä syntyi perussuomalaisten jytkyn jälkeen vuonna 2011 halu politisoitua ja ottaa kantaa. Myös viime vuosien koventunut yhteiskunnan ilmapiiri on synnyttänyt oikeudenmukaisuuden kaipuuta”, Andersson kuvailee otollista maaperää puolueen nousulle.Mutta miksi se ei näy gallupeissa, vaan kansa suosii hallituspuolue kokoomusta, ja oppositiossa protestiäänet kerää vihreät?”Osasyy on se, että kokoomus on onnistunut hyvin sellaisen mielikuvan rakentamisessa, että kuka tahansa voi sitä äänestää. Sen sijaan vasemmistoa on pidetty aina poliittisempana ja määritelty se tiettyyn muottiin”, Andersson sanoo.”Meidänkin tulisi muuttaa mielikuvaa niin, että meitäkin voi äänestää ihan kuka tahansa, kunhan allekirjoittaa ajamamme asiat ja arvot”, Andersson sanoo ja luettelee niistä oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja demokratian.”Meitä voi äänestää yhtä hyvin korkeasti koulutettu mies kuin perinteinen sinihaalariduunarimies”, Andersson sanoo ja iloitsee siitä, että kuntavaaleissa ääniä tuli tasaisesti eri puolilta maata. Suurten kaupunkien lisäksi puolue keräsi ääniä myös pieniltä paikkakunnilta Lapista Lounais-Suomeen.apajilla vasemmistoliiton kanssa kalastelee vihreät, jonka suosio huitelee jo niin korkealla, että muutkin kuin puheenjohtaja Touko Aalto http://www.hs.fi/haku/?query=touko+aalto ovat alkaneet puhua siitä tulevana pääministeripuolueena. Vaaleissa puolueilla on paljon yhteisiä teemoja, kuten koulutusleikkausten ja sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen arvostelu.Mikä enää erottaa vihreät ja vasemmistoliiton?”Arvomaailma erottaa meidät vihreistä”, Andersson vakuuttaa ja tähdentää, että vasemmistoliitto on ennen kaikkea vasemmistopuolue, joskin punavihreä, kun taas vihreistä löytyy varsin oikeistolaisen talous- ja työmarkkinapolitiikan kannattajia.Andersson korostaa, että vasemmistoliitto tahtoo työmarkkinoilla pitää ehdottomasti kiinni työehtosopimusten vähimmäisehdoista, vaikka paikallista sopimista on tärkeää muuten edistää. Vähimmäisehtoja tulisi soveltaa myös maahanmuuttajiin.vihreitten kanssa eri mieltä myös julkisten palveluiden tuottamisesta. Vastustamme pakkoyhtiöittämistä ja ulkoistamista, mitä taas vihreät esimerkiksi Helsingissä kannattavat”, Andersson sanoo.”Haluamme kyllä edistää parempaa elinkeinopolitiikkaa ja yrittämistä, mutta ei markkinoita pidä soveltaa kaikkeen”, Andersson vetää rajaa. Hän puoltaa sote-palveluiden julkista tuottamista ilman verorahoitteisen monopolin syntymistä ja noin kymmenen miljardin euron markkinoiden valumista neljälle jättiyhtiölle.Yhtä skeptisesti Andersson suhtautuu junaraideliikenteen kilpailuttamiseen. ”Aitoa kilpailua tuskin syntyy yksiraiteisessa ja ruuhkaisessa rataverkossa julkisella kalustolla”, Andersson epäilee.Mikäli seuraavasta hallituksesta löytyy sijaa vasemmistoliitolle, mieluiten Andersson näkisi siinä myös demarit ja vihreät. Epätodennäköisempänä yhteisymmärryksen syntymistä hän pitää perussuomalaisten ja kokoomuksenkin kanssa. ”Linja on jäänyt epäselväksi”, hän viittaa vihreitten yhteistyöhaluihin kokoomuksen kanssa.Kehu hallituksen ­edustajaa.”Minua ilahduttaa, että kansanedustaja ja Turun kaupunginvaltuutettu Saara-Sofia Sirén http://www.hs.fi/haku/?query=saara-sofia+siren kokoomuksen sisällä nostaa esiin feminismiä, tasa-arvoa sekä ympäristö- ja kehitysyhteistyötä. Se on hienoa nähdä.”

2 Kenen kanssa olit ­viimeksi lounaalla?

”Olin lounaalla entisen vasemmistonuorten varapuheenjohtajan Juuso Aromaan http://www.hs.fi/haku/?query=juuso+aromaan kanssa. Muisteltiin vanhoja aikoja, kun työskentelimme yhdessä.”

3 Minkä kirjan luit ­viimeksi?

”Luin Jonas Hassen Khemirin http://www.hs.fi/haku/?query=jonas+hassen+khemirin kirjan Allt jag inte minns. Luen yleensäkin kaunokirjallisuutta, mikä on erinomainen tapa rentoutumiseen ja irtikytkentään arjen töistä.”

4 Mistä suutuit viimeksi?

”Suutuin Petteri Orpolle http://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpolle Kuntamarkkinoiden puheenjohtajapaneelissa, kun hän vastasi asialliseen kysymykseeni soten kustannusriskeistä asiattomasti: ”Toveri Li maalaa piruja seinille.”

5 Mitä teet ­viikonloppuna?

”Lauantai on vapaa. Luen varmaan rästiin jääneitä kirjoja ja käyn ehkä lähimetsässä sieniretkellä. Sunnuntaina vietetään Turun päivää, jolloin olen puolueen teltalla ja kierrän eri tilaisuuksissa.”