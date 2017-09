Ministereihin kohdistuneita uhkauksia setvitään viikoittain – ja yhä enemmän kärsivät myös poliitikkojen perheet

Politiikka

Ministereihin kohdistuneita uhkauksia setvitään viikoittain – ja yhä enemmän kärsivät myös poliitikkojen perhe

Valtioneuvoston

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Vakavampia

Orpon

Vaikka

kanslia, Helsingin poliisi ja Suojelupoliisi setvivät jopa viikoittain ministereihin tai heidän läheisiinsä kohdistuneita turvallisuusuhkia ja uhkauksia.”Turvallisuusuhkia käydään normaalirytmillä läpi viikoittain ja tarvittaessa joka päivä”, sanoo valtioneuvoston kanslian turvallisuusjohtaja Jari Ylitalo http://www.hs.fi/haku/?query=jari+ylitalo . ”Viranomaiskentässä ollaan tekemisissä vähintään viikoittain, mutta ei tosin pelkästään näiden asioiden takia.”Viimeksi uhkailut nousivat esille lauantaina, kun valtiovaranministeri Petteri Orpo http://www.hs.fi/haku/?query=petteri+orpo (kok.) kertoi puolisoonsa kohdistuneesta häiriköinnistä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005370940.html Ylitalon mukaan poliisin ja valtioneuvoston yhteiseen tarkasteluun lähtevät etenkin ne viestit, joiden arvioidaan ylittävän esimerkiksi kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen rajat.toimia kuten henkilösuojauksen tarvetta arvioidaan kunkin ministerin kohdalla joustavasti. Tähän asti Suomi on tunnettu maana, jossa ministerit liikkuvat kaupungilla aivan kuin kuka tahansa.”Siitä pyritään vielä pitämään kiinni, mutta koko ajan vaikeammaksi menee”, Ylitalo sanoo.Hänen omaan yksikköönsä ei ole uhkausten takia saatu lisähenkilökuntaa.”Mielelläni ottaisin lisää ihmisiä. Sen tiedän, että Helsingin poliisissa on jouduttu priorisoimaan.”puolison lailla uhkaukset ulottuvat Ylitalon mukaan yhä useammin myös päättäjien perheisiin.”Pidän huolestuttavana piirteenä sitä, että näitä näkyy sinnekin menevän.” Ylitalo muistuttaa, etteivät perheenjäsenet ole päätöksentekijöitä.”Siksi tuntuu epäreilulta ja kohtuuttomalta, jos heidän kauttaan pyritään vaikuttamaan. Eikä se ole varsinaisesti kauhean demokraattinenkaan tapa hoitaa asioita.”Viranomaisten tuki ja turvatoimet ulottuvat myös päättäjien perheisiin.”On vaikea irrottaa ministerin perhettä tästä kokonaan, koska ministeri on perheensä parissa”, Ylitalo huomauttaa.poliitikoille edelleen tulee perinteisiä, huolella askarreltuja kirjeitä, suurin osa uhkauksista tulee sosiaalisen median kautta. Ja niitä tulee paljon.”Voi sanoa, että kyllä niitä säännöllisesti. Vähintäänkin sellaisia, että katsotaan, ovatko hyvän maun rajoilla.”

Miten sitten selvittää somehälinästä ne uhkaukset, joihin on syytä suhtautua oikeasti vakavasti?

Turvallisuusviranomaisilla

”Kyllä se hankalaa on, ja työllistää meitä aika tavalla”, Ylitalo sanoo. Poliisin ja valtioneuvoston yhteiseen tarkasteluun lähtevät etenkin viestit, joiden arvioidaan ylittävän esimerkiksi kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen rajat.Ylitalo ei halua eritellä selvitykseen lähtevien tapausten määrää tai luonnetta vaan tyytyy toteamaan, että kova kielenkäyttö ja epäasiallinen viestittely ovat arkipäivää.”ei ole resursseja seurata ministereiden some-kanavia omatoimisesti, joten uhkaukset tulevat tietoon ministereiden ja heidän avustajiensa kautta. Toiset ovat parkkiintuneempia kuin toiset.”Kun tulee uusi ministeri ja käydään läpi turva-asioita, niin tämä on yksi aihe, josta keskustellaan.”Ylitalon yksikössä tiedetään varautua somemyrskyyn käytännössä aina, kun hallitus tekee päätöksiä ja ministeri on niiden merkeissä esillä.”Melkein sanoisin, että ihan sama, mitä sanotaan ja kuka ministereistä sanoo. Se piikki näkyy.”