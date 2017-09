Politiikka

Valtiovarain­ministeriön arvio: Hallituksen budjetti leikkaa pienituloisimmilta 37 euroa vuodessa, antaa rikka

Juuri nyt

Valtiovarainministeriö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

VM

(VM) on selvittänyt ensi vuoden budjetin tulonjakovaikutuksia. VM:n mukaan budjetti leikkaa kaikista pienituloisimmilta ja antaa lisää hyvätuloisille.VM:n arviossa ei ole tarkasteltu pelkästään valtion päätöksiä, vaan se on ottanut huomioon myös kiky-sopimuksesta tulevat palkansaajien vakuutusmaksujen korotukset.Kahdessa pienituloisimmassa kymmenyksessä budjetti leikkaa käytettävissä olevia tuloja. Pienituloisimman kymmenyksen tulot supistuvat noin 0,3 prosenttia eli 37 euroa vuodessa.Kolmanneksi alimmassa kymmenyksessä tulot eivät muutu. Muissa kymmenyksissä tulot nousevat. Euromääräisesti tulot kasvavat eniten rikkaimmilla, noin 400 euroa vuodessa.Kaikkein pienituloisimpien tuloja leikkaavat sosiaalietuuksien indeksijäädytykset, tupakkaveron korotus sekä asumistuen leikkaus. Tupakkaveron korotus vähentää eniten kaikista pienituloisimpien tuloja.Tulojen menetykset lisäävät käytetyn toimeentulotuen määrää, VM toteaa.selvitti myös pelkkien ensi vuodelle esitettyjen veromuutosten tulonjakovaikutuksia. Niiden vaikutus on VM:n mukaan neutraali.Tuloverotuksen keventäminen kaventaa tuloeroja, ja kulutusverotuksen kiristys taas kasvattaa niitä.Laskelma ei ole täydellinen. Siinä ei ole mukana esimerkiksi kiinteistöverotuksen muutoksia, varainsiirtoveron poistoa tietyissä yhtiömuodon muutoksissa eikä autoverotuksen muutoksia.