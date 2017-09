Eduskunta aloittaa tänään kuukausien aherruksen, vaikka se ei johda juuri mihinkään muutoksiin – budjetin käsittely on silti kansanedustajien tärkeimpiä tehtäviä

Politiikka

Eduskunta aloittaa tänään kuukausien aherruksen, vaikka se ei johda juuri mihinkään muutoksiin – budjetin käsi

Eduskunta

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Eduskunnassa

Valiokunnan

Budjettikäsittelyn

Valtiovarainvaliokuntaan