Kielipetturiksi leimattu Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg: ”Ajoin läpi suomenkielisiä helpottavan kompromissin”

Politiikka

Kielipetturiksi leimattu Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg: ”Ajoin läpi suomenkielisiä helpottavan kompromis

Suomesta

ei ole tulossa Pohjoismaiden neuvoston virallista työkieltä, päätti neuvoston puheenjohtajisto keskiviikkona. Suomen ja islannin kielen asemaa parantava ehdotus hävisi, kun Ahvenanmaan edustaja Britt Lundberg http://www.hs.fi/haku/?query=britt+lundberg äänesti sitä vastaan. HS:n uutinen aiheesta löytyy täältä http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005377032.html Suomi ja Islanti ehdottivat viime vuonna http://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000002928300.html kieltensä ottamista neuvoston työkieliksi ruotsin, norjan ja tanskan rinnalle. Puheenjohtajiston suomalaiset ja islantilaiset edustajat kannattivat keskiviikkona aloitetta, mutta Lundberg äänesti toisin.Lundbergin äänestyskäyttäytyminen on herättänyt huomiota, sillä neuvoston puheenjohtaja Lundberg on ahvenanmaalaisena myös suomalainen.

Voisitko vähän perustella, Britt Lundberg?

