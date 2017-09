Verotus kevenee ja palkat nousevat, mutta kaikki eivät välttämättä voita – HS:n laskuri kertoo, kuinka muutokset tuntuvat kukkarossasi

Politiikka

työmarkkinaneuvottelut alkavat pikkuhiljaa käynnistyä. Parhaillaan neuvottelevat metsäteollisuus, teknologiateollisuus ja kemianteollisuus. Syksyn ja talven aikana sovitaan noin kolmestasadasta työehtosopimuksesta, jotka kattavat lähes kaksi miljoonaa työntekijää.Palkansaajien tuloja leikattiin hallituksen kätilöimässä niin sanotussa kilpailukykysopimuksessa, joten paineita sopimuskorotuksiin on. Pian nähdään, nousevatko suomalaisten palkat pitkän nolla- tai pienen korotuskauden jälkeen.Palkankorotukset vaikuttavat myös Suomen talouden entistä parempaan kehitykseen. Valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle jo lähes kolmen prosentin talouskasvua, mutta se odottaa tulevien vuosien palkankorotusten olevan hyvin maltillisia.”Vuoden 2018 palkankorotuksista neuvotellaan toimialoittain, mikä lisää palkkaennusteen epävarmuutta. Ennustettua suuremmat palkankorotukset voivat heikentää viennin ja työllisyyden kasvua”, ministeriön tuoreessa talouskatsauksessa todetaan.lähtökohta palkankorotusneuvotteluissa on ostovoiman säilyminen. Se tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että ensi vuonna käteen jäävillä tuloilla pitäisi kyetä ostamaan vähintään saman verran tuotteita ja palveluja kuin tänäkin vuonna. Palkkojen pitäisi siis nousta yleisen hintatason kehityksen eli inflaatiovauhdin mukana.Veronmaksajain keskusliitto teki HS:n pyynnöstä laskurin, jolla jokainen palkansaaja voi tarkistaa, miten eri palkankorotukset vaikuttavat juuri kyseisen palkansaajan ostovoimaan.Laskurissa on huomioitu inflaatioennuste sekä verotuksen muutokset. Se on rakennettu yksittäiselle palkansaajalle ohjenuoraksi siitä, mitä tulevien sopimusneuvottelujen palkankorotus tarkoittaa ostovoimalle ensi vuonna.Laskuri ei ota täysin huomioon palkankorotusten vaikutusta inflaatiovauhtiin. Jos kaikki esimerkiksi saisivat ennakoitua suuremmat palkankorotukset, ostovoima ei kasvaisi yhtä paljon kuin laskuri antaa ymmärtää, koska inflaatiovauhti kiihtyisi.Laskuri ei myöskään ota kantaa siihen, mikä osa palkankorotuksesta on sopimuskorotuksen ja mikä mahdollisten muiden palkkaan vaikuttavien tekijöiden, eli niin sanottujen liukumien vaikutusta. Liukumat ovat usein vähintään 0,5 prosenttia, joskin kaikilla aloilla näitä yleiskorotusten päälle tulevia korotuksia ei ole.käy ilmi, että valtaosa palkansaajista tarvitsee vähintään 1,5 prosentin palkankorotuksen säilyttääkseen ostovoimansa. Vain 1 500 euron kuukausituloilla ostovoiman säilyttämiseen riittää prosentin korotus, koska tällä tulotasolla palkkaverotus hitusen kevenee.Tilastokeskuksen mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kokonaisansio oli viime vuonna 2 500 euroa kuukaudessa.Jos tällainen palkansaaja ei saisi palkankorotusta ensi vuodelle, hänen ostovoimansa heikkenisi lähes 200 euroa vuodessa. Esimerkiksi 1,5 prosentin korotuksella ostovoima taas paranisi noin 49 euroa.Kokeile laskuria alla.