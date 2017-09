Politiikka

Leikattuja lomarahoja on vaikea palauttaa, mutta palkkojen on noustava kunnolla, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jar

Suomen

Turhautumiseen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Esimerkiksi

Käynnistyneen

Laskelmien

Yhtenä

Viisi kysymystä Jarkko Elorannalle

suurimman palkansaajien keskusjärjestön SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta http://www.hs.fi/haku/?query=jarkko+eloranta kieltää olevansa turhautunut, vaikka järjestön valta ei ole enää sitä mitä se oli Elorannan edeltäjien aikaan.Käynnistyneet työehtoneuvottelut käydään nyt toimialakohtaisten liittojen välillä, kun työnantajapuolen keskusjärjestö EK ilmoitti, ettei se enää osallistu työehtojen tekemiseen. Vastapuoltakaan ei silloin tarvita.”En koe turhautumista siitä, että en pääse isojen silmäpussien kera yömyöhään kertomaan kansalle mitä tulee seuraavana vuonna tapahtumaan”, Eloranta sanoo.ei ole aikaakaan, koska SAK:lle jää Elorannan mukaan vielä runsaasti isoja tehtäviä. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliturvaan, työlainsäädäntöön, eläkkeisiin ja työttömyysturvaan liittyvät kysymykset, samoin kuin vero-, talous- ja elinkeinopolitiikkaan vaikuttaminen.”Näitä asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille, on järkevämpää hoitaa keskusjärjestön toimesta kuin liitoissa. Ja näissä olemme edelleen neuvotteluosapuolia EK:n kanssa. Näitä vastapuolikaan ei ole linjannut tehtävistään pois.”Sitä paitsi Eloranta ei usko, että työmarkkinoilla viisari olisi lopullisesti heilahtanut ääriasentoon, vaan saattaa tulla tilanteita, että tarvitaan taas jonkinlaista laajapohjaista sopimista.”Emme siis ole heittäneet vielä koskeen sitä pakkia, jossa on on perinteiset tupon tai keskitetyn työmarkkinasopimisen työkalut.”veropoliittista vaikuttamista Eloranta pitää nykytilanteessa SAK:n jäsenistön kannalta oleellisena. Viime aikoina on puhuttu paljon tuloerojen kasvusta, mutta Eloranta pitää vielä merkittävämpänä varallisuuserojen kasvua.”Varallisuuserojen kasvusta pitäisi puhua nykyistä enemmän. Tosiasiahan on, että ne ovat kasvaneet viime vuosina pörssikurssien ja muiden omaisuuserien nousun seurauksena. Toisaalta emme edes tarkkaan tiedä, millainen kehitys on, koska tietoa on aiempaa vähemmän muun muassa varallisuusveron poistuttua.”Verotus olisi Elorannan mukaan tehokas keino puuttua varallisuuden jakautumiseen. EK esitti menneellä viikolla oman ohjelmansa, jossa varallisuuden verotusta esitetään kevennettäväksi verohuojennuksin noin miljardin arvosta.”Tuota ohjelmaa nyt ei ainakaan pidä toteuttaa. Meillä on omat vastakkaissuuntaiset esityksemme”, Eloranta sanoo.palkkaneuvottelukierroksen osapuolia eli liittoja Eloranta ei halua lähteä opastamaan.”Periaate on, että katsomosta ei huudella kentälle, eikä varsinkaan keskusjärjestön pidä neuvoa liittoja siitä, millaisia sopimusratkaisuja pitää tehdä.”Koska liittokohtaisiin neuvotteluihin päätettiin mennä, se merkitsee, että ratkaisut vaihtelevat liittokohtaisesti sen mukaan, mitkä ovat toimialan näkymät ja tarpeet.”Nyt ei tosiaankaan niputeta yhteen veroja, sosiaaliturvaa ja palkkoja, kuten tehtiin keskitetyissä neuvotteluissa.”Yhden periaatteen Eloranta kuitenkin paaluttaa. Hänen mukaansa SAK:n liitoissa sopimusratkaisuja ei rahoiteta veronalennuksin, vaan tavoite on, että käynnissä olevalla kierroksella saadaan myös oikeita korotuksia.Tavoiteltavia prosentteja tai senttejä hän ei halua määrittää, mutta sen sijaan hän voi kertoa, millaisiin laskelmiin SAK:n toimistossa on tultu ansiokehityksestä.mukaan ansiotasoon tarvitaan ensi vuonna vajaan kahden prosentin parannus, jotta päästään siihen, että palkansaajan ostovoima säilyy tämän vuoden tasolla http://www.hs.fi/politiikka/art-2000005378374.html . Tällöin mukaan on jo laskettu luvatut veronalennukset ja oletettu inflaatio.”Pohjaa on, koska tuottavuus näkyy paranevan aika rivakasti ja yksityisen sektorin palkanmaksukyky on parantunut, osin työnantajamaksujen siirtojen vuoksi.”Neuvottelukierroksella noussee esiin myös paljon huomiota saanut julkisen sektorin lomarahojen leikkaus. Kaikki liitot, joita asia koskee, ovat ilmoittaneet, että leikkaus pitää kierroksella kompensoida jotenkin.Eloranta sanoo ymmärtävänsä vaatimukset. Toisaalta hän muistuttaa, että kiky-sopimus on kokonaisuus. ”Vaarana on, että jos sitä ryhdytään horjuttamaan pala palalta, sieltä voi irrota myös osia, jotka on meille, ay-liikkeelle, tärkeitä.”Maan hallitus pääministeriä myöten on korostanut, että leikkaukset ovat työmarkkinajärjestöjen sopimia. Eloranta sanoo, että näin onkin, vaikka ratkaisut tehtiin ”painostuksen alaisena”.”Siten myös korjaus voidaan tehdä vain sopimusosapuolten välillä. Yleensä on niin, että jos tahtoa on, löytyy myös keinoja.”työmarkkina-asetelmien muuttumisen taustatekijänä on ollut siirtyminen markasta euroon, mikä lopetti devalvaatioiden käytön kilpailukykyongelmien korjaamiseen.Ensimmäiset kymmenen vuotta menivät hyvin, mutta viimeksi kuluneet kymmenen vuotta huonommin.Eloranta sanoo, että finanssikriisin jälkeisessä ajassa on keskitytty aivan liikaa kustannuskilpailukykyyn, eli siihen että työntekijöiden kustannukset ovat nousseet liikaa vertailumaihin nähden.”Yksikkötyökustannus ei Suomessa ole mitenkään korkea. Pitää huolehtia myös pidemmän aikavälin kilpailukyvystä, eli on investoitava osaamiseen ja teknologiaan, jotta meillä on tuotteita, jotka kelpaavat markkinoilla.”Jos omaa rahapolitiikka ei ole, pitää Elorannan mukaan myös työntekijäpuolella löytää uusia keinoja sopeutua huonoihin aikoihin.”Se, että palkat ja työehdot joustavat tarvittaessa myös alaspäin, ei ole meille mikään helppo asia, mutta olemme esittäneet paikallisesti sovittavaksi esimerkiksi tulospalkkausjärjestelmää, osana uudistuvaa palkkausta.”

1 Kuka hallituksen ministeri ansaitsee kehut?

”Pitää kehua työministeri Jari Lindströmiä http://www.hs.fi/haku/?query=jari+lindstromia , joka aika vaikeassa tilanteessa ja ay-liikkeen kanssa vähän vastahankaankin on joutunut näitä asioita hoitamaan. Hän on osoittautunut mieheksi, jonka sanaan voi luottaa. Siitä tunnustus.”

2 Kenen kanssa olit viimeksi lounaalla?

”Olin Talousneuvoston juhlalounaalla, jossa mukana olivat nobelistit Martti Ahtisaari http://www.hs.fi/haku/?query=martti+ahtisaari ja Bengt Holmström http://www.hs.fi/haku/?query=bengt+holmstrom , muiden joukossa.”

3 Minkä kirjan luit viimeksi?

”Työn alla on Orhan Pamukin http://www.hs.fi/haku/?query=orhan+pamukin romaani Kummallinen mieleni, joka kertoo istanbulilaisesta jugurttikauppiaasta. Olen lukenut hänen rönsyileviä ja runsaita kirjojaan ennnenkin.”

4 Mistä suutuit viimeksi?

”Jaa-a, suutun aika harvoin, eikä nyt tule oikein mieleen, mistä olisin tosissani suuttunut. Joskus harmittaa kireä aikataulu ja kalenteri.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Pitäisi ehtiä mökille Turun saaristoon syyskalastukseen ja laittamaan samalla paikkoja talvikuntoon.”