Kun To Nightwish With Love -dokumenttia kuvattiin, Veroniquen sukunimi oli Meeuwsen. Nyt se on Männikkö.

Hollantilaisnainen oli vieraillut Suomessa, koska innostui Nightwishin musiikista nelisen vuotta sitten. Viime kesänä hän törmäsi Helsingissä Kari Männikköön, toiseen Nightwish-intoilijaan. Tämän vuoden heinäkuussa he menivät naimisiin.

Veronique Männikkö on yksi faneista, joiden tarinaa To Nightwish With Love -dokumentissa sivutaan. Männikköä pyydettiin mukaan dokumentin tekoon viime kesänä, pari kuukautta ennen Karin kohtaamista. ”Me saimme viikoittain tehtäviä, aiheita joita filmata. Kuvasin ylenpalttisesti. Luulen, että materiaalia kertyi yhteensä 50–60 tuntia”, Veronique Männikkö kertoo.

Ohjaajat Kaisa Alenius ja Harto Hänninen pyysivät myöhemmin mukaan myös Männikön tuoreen rakastetun. Kaikkiaan dokumentissa on mukana yli 60 fania lähes 50 maasta.

Dokumentti koostuu pienistä pätkistä. Joku esittelee Nightwish-paitaansa, toinen Nightwish-tatuointiaan, ja kolmas käy Kiteellä fiilistelemässä bändin kotiseutuja. Välissä nähdään fanien tekemiä animaatiopätkiä, jotka kertovat kokoonpanon historiasta.

”Teos kertoo sekä bändistä että faneista, siitä kuinka fanit bändin näkevät. Mitä enemmän innostuin dokumentista, sitä enemmän minusta tuli fani. Sain valtavasti energiaa kaikilta muilta osallistujilta”, Männikkö kertoo.

Nightwishin viimeisimmällä maailmankiertueella konserttilipun lunasti 1,5 miljoonaa ihmistä. Kymmenet dokumenttiin osallistuneet ihmiset – niin 11-vuotias Laura Kanadasta kuin 49-vuotias Alejandro Argentiinasta – antavat käsityksen siitä, kuinka monenlaiset ihmiset bändiä ihailevat.

Veronique Männikkö kuvailee kanssafanejaan leikkisästi nimellä ocean souls, joka on viittaus Nightwishin samannimiseen kappaleeseen.

”Kappaleiden takana on raskaita aiheita. Heidän musiikkinsa herättää tunteita, jotka ovat universaaleja.”

Teeman Nightwish-iltaan kuuluu myös bändin johtohahmon Tuomas Holopaisen lyhyt haastattelu ja vuonna 2015 Mexico Cityssä taltioitu keikka. Niiden lisäksi Ylen kokonaisuuteen liittyy 18-osainen nettisarja, jossa fanien kuvaamaa materiaalia nähdään teemoittain. Osa sarjan jaksoista esitetään myös Teeman myöhäisilloissa.

Itse dokumentti sai ensi-iltansa viime viikonloppuna Himoksella, jossa kokoonpano soitti myös harvinaisen Suomen-keikan.

Se oli Männiköiden häämatkan huipentuma, ja ensimmäinen yhteinen Nightwish-keikka. Bändin johtohahmo Tuomas Holopainen laittoi tuoreen avioparin vieraslistalle.

Nightwish-ilta Teemalla: Haastattelussa Tuomas Holopainen klo 20.50. To Nightwish With Love klo 21.00. Nightwish in Mexico City klo 22.00.