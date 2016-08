Pyörremyrsky, joka lennättää ihmisten kimppuun verenhimoisia haita? Mikä loistava idea elokuvalle!

Haihurrikaaneja onkin tehty vuosina 2013–14 neljä. Tyylilaji on niin-huonoa-että-se-on-hauskaa. Menestyksen myötä elokuvien tunnelma on muuttunut. Ensimmäinen seikkailu oli hassu ja kotikutoinen. Sen jälkeen on menty kaiken aikaa överimpään ja itsetietoisempaan suuntaan, vaihtelevalla menestyksellä.

Nelososassa viitataan maanisesti toisiin elokuviin, yleensä kömpelösti. Lisäksi mukana on kymmeniä cameorooleja. Suurin osa cameonäyttelijöistä tosin ei sano suomalaisille mitään.

Paras puoli eli lentävät, ihmisiä rouskuttavat hait jäävät nelososassa turhan vähälle. Välillä Haihurrikaani 4 on vain yleinen katastrofielokuva. Kolmososa taitaa jäädä sarjan parhaaksi.

Haihurrikaani 4 Foxilla klo 21.00. Haihurrikaani 3 – ei helvetissä Foxilla 31.8. Haihurrikaanit 1–3 Netflixissä (netflix.fi).