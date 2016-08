Rock on viime aikoina ollut vaikea laji tv-fiktion tekijöille. Jopa HBO:n suursatsaus Vinyl (2016) jäi ensimmäiseen kauteensa. Nyt onneaan kokeilee draamakomedia Roadies.

Roadiesin taustajoukoissa on rock-uskottavuutta, sillä sarjan on luonut ohjaaja-käsikirjoittaja Cameron Crowe. Hänen tunnetuimmat työnsä ovat juuri rockkulttuurin kuvauksia: grunge-sukupolvea tarkastellut Singles (1992), omaelämäkerrallinen Melkein julkkis (2000) sekä Pearl Jam -dokumentti Pearl Jam Twenty (2011). Crowe on myös käsikirjoittanut ja ohjannut osan sarjan ykköskauden jaksoista.

Vinylin tavoin Roadies tapahtuu musiikkibisneksen kulisseissa, tosin nykyajassa. Sarjassa seurataan kuvitteellisen rockyhtyeen Staton-House Bandin kiertuehenkilökuntaa työssään.

Tiiviiksi hitsautunut yhteisö joutuu kriisiin, kun paikalle ilmaantuu isokenkäisten palkkaama konsultti tehtävänään karsia kiertueen kuluja.

Roadiesin tekijät ovat pyrkineet kuvaamaan kuplaa, jossa saman kiertue-elämän jakavat ihmiset elävät. Työtoverit muodostavat perheen, jota ulkopuolelta – rahan maailmasta – tuleva konsultti ( Rafe Spall ) excel-taulukoineen uhkaa.

Crowen ansioksi voi laskea kiertuetodellisuuden uskottavan kuvauksen. Rock myös kuuluu ja näkyy sarjassa, kuten pitääkin: dialogi ja ääniraita vilisevät amerikkalaisen rockin historiaa, ja pakollisia skenepisteitä on haettu useiden cameo-roolien kautta. Sarjassa vilahtavat niin indiefolkkarit The Head And The Heart kuin bluesrokkari Reignwolf.

Varsinaiset puutteet ovat sarjan hahmoissa.

Roadiesissa ei ole varsinaista päähenkilöä, vaikka jonkinlaisiksi keskushahmoiksi voinee erottaa kiertuemanageri Billin ( Luke Wilson ), tuotantomanageri Shellin ( Carla Gugino ) ja valaistuksesta vastaavan Kelly Annin ( Imogen Poots ). Yhdenkään hahmon ominaisuuksista ei kuitenkaan jää parin jakson perusteella käteen juuri mitään. Särmättömien henkilöiden varaan on vaikea rakentaa kiinnostavaa draamaa, komediasta puhumattakaan.

Ainoa edes vähän naurattava yksityiskohta on Billin orastava keski-iänkriisi, joka aiheuttaa hänessä holtitonta käytöstä. Silti meno on kovin kesyä verrattuna vaikkapa samaa vaihetta läpi käyvään Californicationin Hank Moodyyn.

Vastaava laimeus ulottuu koko kiertuehenkilökuntaan: Roadiesin roudareista ei ole tähdiksi.

Roadies HBO Nordicilla (hbonordic.com).