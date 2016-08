Kaiken ei tarvitse olla suurta tullakseen huomatuksi. Ajatellaanpa vaikka Islantia. Syrjäisestä saarivaltiosta on viime vuosina tullut trendikäs matkakohde. Poikkeuksellisen luonnon ja sijainnin ohella Islannin osakkeita nostaa sekin, että maassa on kuvattu muun muassa hittisarja Game of Thronesia sekä lukuisia ison rahan Hollywood-elokuvia Interstellarista Star Wars: Force Awakensiin.

Koiramies kiertää Islantia -sarjassa Islannista esitellään kotikutoisempaa puolta. Ohjelmassa opas Andri Freyr Viðarsson ajelee rupisella matkailuautolla tutustumassa saaren ihmisiin ja nähtävyyksiin. Matkakumppanina hänellä on säyseä bulldogginsa Tómas.

Maaseudun ja pienten paikkakuntien verkkaista elämäntyyliä ihmetteleviä matkasarjoja on tehty meillä ja muissakin Pohjoismaissa, mutta vasta Islannin kohdalla homma tuntuu asettuvan luonnollisiin uomiinsa.

Maassa kun ei ole 120 000 asukkaan Reykjavíkin lisäksi muita yli viidenkymmenentuhannen asukkaan kaupunkeja. Toisin sanoen, mihin tahansa Andri Freyr koslansa ohjaa, vastassa on harvaa asutusta, upeita maisemia ja omalaatuista väkeä.

Olemattomien suurkaupunkien ja reilun 300 000 asukkaan Islantiin liitetään usein stereotypia, että maassa kaikki tuntevat toisensa. Asiassa tuntuu olevan islantilaisten itsensäkin mielestä jotain perää, sillä sarjan avausjaksossa Andri Freyr kohtaa pölykapselikeräilijän, joka harmistuu, kun koiramies ei tunnekaan paikallisen autokerhon puheenjohtajaa.

Koiramies kiertää Islantia TV2:ssa klo 10.00.