Viime vuoden keväänä arvuuteltiin kovasti, lähteekö Donald Trump Yhdysvaltain presidenttikisaan. Yleisesti kommentoitiin, että ainakin koomikot toivovat hänen lähtevän mukaan.

Trump oli jo pitkään ollut yleinen vitsailun kohde. Hänellä on hassut hiukset. Hän on itsevarma ja häpeämätön. Häntä kiinnostaa vain raha. Näistä on veistetty vitsiä 1980-luvulta asti.

Trump-huumori on kuitenkin vaikeampaa kuin luulisi.

Hyvä esimerkki on huumorisivusto Funny or Dien helmikuussa julkaisema 50-minuuttinen satiiri Donald Trump’s The Art of the Deal: The Movie, joka lisättiin elokuussa Netflixin valikoimiin. Se keskittyy Trumpin 1970–1980-luvun tekemisiin, kuten Trump Towerin rakentamiseen ja kasinoiden hankintaan. Aiheet ovat tulleet amerikkalaisille viime aikoina tutuiksi, kun Trumpin menneisyyttä on käyty mediassa läpi.

Donald Trumpia esittää pätevästi Johnny Depp. Monet vitsit ovat hauskoja, tarina kulkee hyvin ja mukana on huippunäyttelijöitä. Satiirilla on kuitenkin ongelma.

Trumpin brändiin kuuluu suorapuheisuus, liioittelu ja isottelu. Satiirin on myös vaikea iskeä Trumpin itserakkauteen ja röyhkeyteen, koska ne ovat jo osa hänen imagoaan.

Trump vie myös presidenttikampanjointinsa välillä niin pitkälle, että satiiri jää jälkeen.

Netflixissä on katsottavissa myös amerikkalaisen koomikon David Crossin stand up -show David Cross: Making America Great Again! (2016). Kuten nimestä voi arvata, Trump saa osansa poliittisesti valveutuneen koomikon herjoista.

Kuten aikaisemminkin esityksissään, Cross korostaa politiikkaa huumorin kustannuksella. Usein Cross ei etsi naurua vaan samanmielistä nyökyttelyä.

Kun hän ivailee sitä, että rikkaaksi syntynyt Trump saa tukea köyhiltä amerikkalaisilta, jutut voisivat sopia monen amerikkalaisen vasemmistopoliitikon suuhun. Herää kysymys, tarvitaanko tähän enää stand up -koomikkoa.

Poliittinen satiiri hyötyy myös nopeudesta. Ehkä parhaita Trump-vitsejä kannattaa odottaa talk show -isänniltä tai amerikkalaisesta Saturday Night Livestä. Ne kun voivat kommentoida saman päivän tapahtumia.

Funny or Die Presents: Donald Trump’s The Art of the Deal: The Movie sekä David Cross: Making America Great Again Netflixissä (netflix.fi).