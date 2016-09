Ylen radion ruotsinkielinen pääkanava Yle Vega uudisti eilen ohjelmakarttansa. Se merkitsee entistä enemmän pitkiä suoria lähetysvirtatyyppisiä ohjelmia. ”Edellisestä uudistuksesta on 19 vuotta. Yhteiskunta on siinä ajassa muuttunut”, ohjelmapäällikkö Kaj Backman perustelee.

Vega on ohjelmakirjossaan omaa luokkaansa. Se on kuin yhdistelmä Radio Suomea ja Yle Radio 1:tä. Sisältöä kuvastaa, että kanavalla on ollut klassisen musiikin ja dancen erikoisohjelmat samana päivänä.

Backman vakuuttaa Vegan omaleimaisuuden säilyvän. Osa vanhoista ohjelmista lakkautetaan, mutta niiden sisältö siirtyy lähetysvirran sisälle. ”Esimerkiksi Radiodoktorn loppuu, mutta terveysasioita käsitellään jatkossakin.”

Uudistus myötäilee Vegan suomenkielisen sisarkanavan Radio Suomen viimeaikaisia kevennyksiä. Aluelähetysten määrä kasvaa, ja lähetysvirtatyyppinen sisältö ulottuu entistä pidemmälle iltoihin ja viikonloppuihin.

Mallia on otettu myös ulkomailta. ”Samaa latua mennään esimerkiksi Ruotsin, Norjan ja Saksan yleisradioissa”, Backman kertoo.

”Koko hankkeen keskeisin ajatus on vahvistaa ajankohtaisuutta. Haemme myös hieman enemmän ilmavuutta ja kanavatunnetta. Radio on lähtökohtaisesti kanavamedia, ja kanavamme on tuntunut hieman hajanaiselta.”

Ajankohtaisuutta vahvistaa myös se, että uutiset kuullaan jatkossa tasatunnein aamukuudesta iltakymmeneen.

Kaupallinen ruotsinkielinen radiotoiminta on Suomessa hyvin vähäistä, mutta suomenkieliset kanavat kilpailevat myös suomenruotsalaisten sieluista. Vega pyrkii vastaamaan tähän.

”Kilpailu kuulijoiden ajasta on yhtä kovaa kuin valtaväestön keskuudessa. Pitää lyödä pökköä pesään ja lisätä kierroslukua.”

Kaj Backman lupaa, ettei mikään genre katoa suomenruotsalaisten korvilta. ”Esimerkiksi dokumentit ja kuunnelmat säilyvät, ja niiden teemoista voidaan myös keskustella suorassa lähetyksessä esityksen jälkeen.”

Kanavan budjettiin uudistuksella ei ole vaikutusta.