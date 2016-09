Uudella Ota rahat ja juokse -ohjelmalla on herkullinen lähtöasetelma: kussakin jaksossa kilpailijapari saa käteensä 10 000 eurolla täytetyn salkun, auton avaimet ja kännykän.

Kilpailijoiden pitää löytää tunnin sisään rahasalkulle pätevä kätkö.

Jos rikostutkijat eivät löydä piilotettua salkkua kahdessa vuorokaudessa, saavat kilpailijat pitää rahat. Näiden kahden vuorokauden ajan kilpailijat odottavat oikeissa selleissä ”tutkintavankeudessa” ja heitä kuulustellaan. Olot ovat sen verran kuumottavat, että herahtaapa joltain kilpailijalta kyynelkin.

Aineksia olisi siis vaikka minkälaiseen draamaan. Harmittavasti yhdysvaltalaiseen formaattiin Take the Money and Run (2011) perustuva ohjelma menettää vauhtiaan jäyhään toteutustapaan.

Kotimaisten reinikaisten paarustaminen salkun perässä olisi vaatinut rankempaa dramatisointia ja svengiä.

Ennakkomainonnassa ohjelmaa on mainostettu ex-lumilautailija Eero Ettalan ensimmäisenä juontopestinä. Ettala nähdään lähinnä vain rahasalkun luovutus- ja palautustilanteissa. Ex-lumilautailija ei ihan riitä lisäämään tarvittavaa tähtipölyä ohjelman ylle.

Alkuperäisformaatinkin taru loppui lyhyeen, sarjaa esitettiin Yhdysvalloissa vain kuusi jaksoa. Meillä rahoja piilotellaan kymmenen jakson verran.

Ota rahat ja juokse alkaa MTV3:lla klo 20.05.