Dokumentaristi Laurel Healy ( Mary Elizabeth Winstead ) saa uuden duunin. Hän alkaa työskennellä veljensä, senaattori Luke Healyn ( Danny Pino ) alaisuudessa. Uudessa työssään Laurel pääsee koko Yhdysvaltoja uhkaavan salaliiton jäljille.

Uuden, nokkelan BrainDead-sarjan (2016–) perusasetelma voi kuulostaa perinteiseltä. Mutta salaliiton jäsenet ovatkin pieniä hyönteisiä, jotka hiipivät ihmisen korvasta sisään.

BrainDead on omaperäinen yhdistelmä poliittista satiiria ja scifijännäriä. Sarjan ovat luoneet The Good Wifen tekijät Robert ja Michelle King, mutta tyylilaji on eri.

Sarjalla on poliittinen teema. Kun poliitikon aivoihin kulkeutuu hyönteisiä, hänestä tulee kompromissihaluton äärilaidan edustaja.

BrainDeadissa käsitellään amerikkalaisessa politiikassa lisääntynyttä pysähtyneisyyttä. Barack Obaman kaudella lainsäädäntöä ja muita hankkeita on ollut yhä vaikeampi saada eteenpäin.

Yhdysvalloissa sanotaan usein, että kiristynyt poliittinen ilmapiiri ja äärilaitojen vahvistuminen tekee demokraateille ja republikaaneille vaikeaksi sopia yhtään mistään. Vähän tällä linjalla näyttäisi omalla tavallaan olevan BrainDeadkin, jossa syyt kompromissihaluttomuuteen löytyvät poliitikkojen päiden sisältä.

Kannattaa kuitenkin muistaa, että jumitukset syyt ovat myös poliittisia, sillä republikaanit valitsivat kovan ja ehdottoman taktiikan Obaman hallinnon vastustamiseen.

