Oli vain ajan kysymys, milloin maailman hauskimmaksi mieheksi Amerikassa asti kruunattu Ismo Leikola saisi meillä oman sarjansa. Uudessa Ismo-komediasarjassa Leikola on päätynyt näyttelemään, tosin turvallisesti ihan vain itseään. Siis sitä outoa mutta sympaattista mutisijaa, joka on yksi Suomen menestyneimmistä stand up -koomikoista.

Oikeastaan on ihme, ettei Suomessa ole aiemmin ryhdytty vastavaan – onhan stand up kasvattanut meillä suosiotaan viimeisen kymmenen vuoden ajan tasaisesti. Naurattajat ovat siirtyneet klubeilta teatterisaleihin ja yhä useammin myös television ja elokuvan puolelle.

Verrokkeja Ismolle löytyy suuresta maailmasta monia, suomalaiskatsojille tutuimpina esimerkiksi Jerry Seinfeldin ympärille kirjoitettu Seinfeld sekä Louis C.K.:n Louie. Näissä sarjoissa hauskuus perustuu pitkälti nokkelan dialogin varaan ja vain osin päähenkilönsä persoonaan. Dialogin avulla arkisistakin tilanteista raaputetaan esiin huvittavia puolia.

Ismossa suhde on päinvastainen. Leikolan kanssa sarjaa käsikirjoittaneet ohjaaja Ville Panhelainen, Tommi Tuominen ja Juha Karvanen ovat päätyneet painottamaan koomikon lavapersoonaa. Jos lavalla Leikolan ämpyily naurattaakin, tv-sarjan mitassa ja muodossa se ei ihan kanna. Maailman hauskin mieskin on vain ihminen. Tekijöiden vastaus on ollut juntata jaksoihin väkisin selvä juoni. Kohtauksissa se tarkoittaa vähemmän nauruhermoon osuvia huomioita ja enemmän ennalta-arvattavaa uunoilua.

Sukulaissarjojen erityinen henki näkyy silti myös Ismossa. Jaksojen alkujen stand up -pätkät esimerkiksi sekä alleviivaavat että hämärtävät eroa todellisen ja fiktiivisen Ismon välillä. Ne myös johdattavat jakson teemaan: avausjaksossa Ismon yleisössä parkaiseva vauva kirvoittaa koomikolta pari läppää ja myöhemmin pienen parisuhdekriisin, ja toisessa jaksossa puutteessa elämisestä vitsaileva Ismo päätyy keikkareissullaan metsästämään pornolehteä.

Ismon rinnalla nähdään pari hauskaa sivuhahmoa. Vilma-vaimo ( Anna Rimpelä ) ja Pirjo ( Pirjo Heikkilä ) tuovat siinä määrin herkullista arjen hysteriaa, ettei koheltavaa manageri Suipposta ( Tuomas Uusitalo ) edes tarvittaisi. Jaksoissa on mukana myös vaihteleva joukko muita koomikoita, näyttelijöitä ja julkisuudenhenkilöitä André Wickströmistä Ville Myllyrinteeseen .

Toinen kausi nähdään TV5:llä myöhemmin. Se perustuu Ismon Amerikan valloitukseen.

Ismo TV5:llä klo 20.00