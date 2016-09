Synkeä kauhusarja American Horror Story (2011–) käännähti viidennelle kaudelle. Jokainen tuotantokausi on oma itsenäinen kokonaisuutensa, ja tällä kertaa tapahtumat sijoittuvat vanhaan losangelilaiseen hotelliin, jossa ihmisten kohtalot kietoutuvat yhteen.

Hotellissa kummittelevat demonit ja haamut. Sinne saapuu koko ajan myös uusia asiakkaita, jotka joutuvat pelottaviin tilanteisiin. Yksi hotellin asukkaista on ikivanha Elizabeth, joka esittelee heti ensimmäisessä jaksossa viettelytaitojaan. Elizabethia näyttelee Lady Gaga.

Tätä ennen Gaga on tehnyt pieniä rooleja elokuvissa ja sarjoissa ja esittänyt usein itseään. Nyt hän tekee ihan oikean roolityön.

Rooli on lähellä Gagan poptähden roolia, sillä Elizabeth on tyylikäs, karismaattinen ja seksuaalinen. Tämän lisäksi Elizabeth on julma ja verenhimoinen. Takaumissa paljastuu Elizabethin värikäs historia.

Gaga onnistuu roolityössään hyvin. Ehkä se johtuu siitä, että hänen roolinsa muistuttaa vähemmän tyypillistä tv-sarjan henkilöhahmoa ja enemmän musiikkivideoiden tyyliteltyä lumehahmoa.

Toivottavasti kyseessä on uusi aluevaltaus. Lady Gagan karismaa katselisi mielellään myös valkokankaalla.

12-jaksoisella kaudella nähdään myös Chloë Sevigny lastenlääkäri Alexina, joka toivoo löytävänsä kadonneen poikansa sekä American Horror Storyn jokaisella kaudella mukana ollut Evan Peters hotellin sadistisena perustajana.

Nyt nähtävässä viidennen kauden kakkosjaksossa hotellissa järjestetään muotinäytös. Samalla hotellin historiasta alkaa paljastua raakoja asioita.

Sarjan voi vielä aloittaa alusta, sillä vanhat jaksot ovat katsottavissa osoitteessa katsomo.fi.

American Horror Story: Hotel Subilla klo 23.