Juha Koirasen ohjaama Rock'n'roll Never Dies (2006) kertoo musisoinnista innostuneesta nelikymppisestä Tigeristä ( Samuli Edelmann ). Hän on henkiseltä kehitykseltään jälkeenjäänyt, mutta äärimmäisen sympaattinen ihminen. Elokuva on vahvasti hänen puolellaan.

Aina ei ole ollut näin. Ennen Koirasen elokuvaa kehitysvammaiset olivat tapana kuvata suomalaisessa elokuvassa enemmän tai vähemmän huonossa valossa. Hahmoja esittivät pääsääntöisesti ei-kehitysvammaiset näyttelijät.

Yksi klassisimmista esimerkeistä on Tukkijoella-filmatisointien Pölhö-Kustaa. Hän oli lyhytjärkiseksi kuvattu nuorukainen, jonka tekemisille lähinnä naureskeltiin. Pölhö-Kustaan kaltaisia yksinkertaisia kylähulluja nähtiinkin sitten monissa maalaiskomedioissa.

Toinen Suomi-elokuvien perinteinen tapa kuvata kehitysvammaisia on tehdä heistä hirviöitä. Tällainen löytyy muun muassa Olli Soinion kauhuelokuvasta Kuutamosonaatti (1988). Siinä Mikko Kivinen esittää sinänsä hyväsydämistä mutta suutuessaan väkivaltaista, kellarissa kasvanutta mykkää.

Rock'n'roll Never Diesin jälkeen on menty vielä eteenpäin.

Vuonna 2012 valmistui kehitysvammaisten asuntolaan sijoittuva Vähän kunnioitusta. Se oli humaani draama, jonka pääosissa nähtiin oikeasti kehitysvammaisia näyttelijöitä.

Elokuvassa esiintyi myös kehitysvammaisista koostuva bändi Pertti Kurikan nimipäivät, josta kaksi vuotta myöhemmin valmistui suosittu dokumenttielokuva Kovasikajuttu. Suomalaisen elokuvan kehitysvammaiset näyttävät vihdoinkin saavan ansaitsemaansa tunnustusta.

