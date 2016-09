Ennen kuin katsoin Suomen ja Kosovon välisen jalkapallon MM-karsintaottelun televisiosta viime maanantaina, pelasin vähän Fifaa.

Se on videopeli. Säädin puoliaikojen pituudeksi kahdeksan minuuttia. Pelasin Barcelonalla Real Madridia vastaan ja otin turpaan koko ajan kunnes tajusin, että minun on vietävä pallo ylös nopeammin. Sitä ei kannattanut jäädä hautomaan keskialueelle kuten oikeissa otteluissa. Aina pystyyn!

Sitä karjuin myös Kosovon-matsin jälkipuoliskolla, jota tuijottaessa johtui mieleen, että se on usein kuin teatterin toinen näytös eli turha. Peliaikaa on puolitoista tuntia, minkä lisäksi kieritään vartti nurmella. Kello kävi keskiyötä, tuli väsy.

Eikö peliajan voisi halkaista puoleen? Tai katkoa jääkiekosta tuttuun kolmeen kahdenkymmenen minuutin erään, jolloin pelaajat ehtisivät levätä ja ladata reisiä. Varmaankaan lyhyempi peliaika ei passivoisi peliä, vaan tekisi siitä sähäkkää rynnistystä päädystä toiseen. Ainakin me tv-katsojat tykkäisimme. Tai ainakin minä.

Urheilun sääntöjä on rukattu telkkarille sopiviksi niin kauan töllö on ollut olemassa. Hiihdon sprintti- ja yhteislähtökisat keksittiin ihan meitä sohvallaistujia varten. Lentopalloerät on pelattu vuodesta 2000 lähtien 25 pisteeseen siten, että jokaisesta syötöstä tulee piste.

Eristä tuli ennustettavamman pituiset, kun aikaa ei kulunut syöttövuorosta tappeluun.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja, legendaarinen keskimatkojen juoksija Sebastian Coe ehdotti elokuussa, että yleisurheilun heitto- ja hyppylajit typistettäisiin jatkossa neljään kierrokseen. Tällä kaikella pyritään samaan: Nopeampaa, intensiivisempää, jännittävämpää.

Eri asia on sitten se, miten lajien luonteet muuttuvat. Moni kotikatsoja kiroaa nimenomaan hiihdon yhteislähtökisoja, jotka pakkaavat kilpailijat hiihtelemään sumppuun 50 kilometrin ajaksi, minkä jälkeen Petter Northug voittaa.

Toisaalta jo viime kaudella nähtiin, että kilpailumuodossa voi menestyä myös reippailla irtiotoilla puolimatkassa.

Jalkapalloon ei saada edes kelloa, jonka voi pysäyttää pelaajavaihtojen ajaksi. Milloin futis siirtyy tv-aikaan?