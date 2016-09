Kaksitoistaosainen uutuusdraama Billions johdattaa banksterien vastenmieliseen maailmaan.

Yksi sarjan luojista on talousjournalisti Andrew Ross Sorkin, jonka bestselleriin perustui meilläkin esitetty tv-elokuva Talousmahti murtuu (Too Big To Fail, 2011). Se käsitteli draaman keinoin Yhdysvaltojen vuoden 2008 finanssikriisiä.

Myös Billions sijoittuu talouskähmintöjen kovaan ytimeen, mutta se ei ole samalla tavalla kiinnostunut rahan ja vallan monimutkaisista rakennelmista. Billions on virtaviivaisempaa draamaa, jossa ison rahan jälkien seuraamisen sijaan kesitytään päähenkilöiden väliseen jännitteeseen.

Upporikas Bobby Axelrod on New Yorkin massimies numero yksi. Työväenluokasta menestyväksi hedgerahaston johtajaksi kohonneella Axelrodilla on hyväntekijän maine. Puhtoisen julkisuuskuvan takaa pilkistävät kuitenkin hämäräbisnekset.

Vastapuolelle asettuu yleinen syyttäjä Charles Rhoades, joka aikoo laittaa pisteen omahyväisen Axelrodin touhuille. Omalla tavallaan kuviota mutkistaa Rhoadesin vaimo Wendy, joka sattuu olemaan Axelrodin yhtiön luottokallonkutistaja.

Pääkaksikon yllätyksetön nokittelu ei välttämättä jaksaisi kiinnostaa paria jaksoa enempää, elleivät näyttelijävalinnat olisi osuneet nappiin.

Viekasta Axelrodia esittää muun muassa Isänmaan puolesta -sarjasta tuttu Damian Lewis. Rhoadesina nähdään harvoin epäonnistuva Paul Giamatti, joka tällä kertaa mahduttaa samaan hahmoon sujuvasti öykkärin ja idealistin. Wendya näyttelee Maggie Siff.

Billionsin toinen kausi saa ensi-iltansa ensi vuoden helmikuussa.

Billions MTV3:ssa klo 22.35