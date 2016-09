”Pulkkisen hahmon synty oli mutkikas mutta sillä on juuret Kemissä, Rytikarin lähiön työläisyhteisössä, jossa kasvoin”, kertoo Jari Salmi, sarjasta tuttu näyttelijä ja käsikirjoittaja.

”Rytikarissa elettiin värikästä elämää, pidettiin huolta naapurista ja tunnettiin oma arvo. Jotkut tyypit nostivat omaa häntäänsä, oli perusteita tai ei.”

Pulkkinen on samannimisen sketsisarjan nimihahmo, joka ajaa tuhoisilla tempauksillaan naapurinsa Saulin ( Antti Virmavirta ) vaikeuksiin ja hulluuden partaalle. Klassikoksi nousseessa sarjassa oli kaikkiaan kymmeniä hahmoja, joita Salmi ja Virmavirta näyttelivät.

Pulkkista tehtiin kolme kautta vuosina 1999–2002. Siitä sikisi yleisön suihin hokemia, kuten pöljän konserninjohtajan ”Näin se homma etenee” ja Pulkkisen häslääminen, josta hän syytti Saulia. Salmi (s. 1962) käsikirjoitti sarjaa yhdessä Juha Jokelan (s. 1970) kanssa.

”Tunsin itseni ulkopuoliseksi omassa elämässäni. Rytikarin jälkeen en ole tuntenut kuuluvani mihinkään. Sitä käytin Pulkkisen tekemisen lähtökohtana”, Salmi selittää. ”Toiset ihmiset ovat keskiössä, täyttävät tilan ja valloittavat toistenkin elämän. Toiset taas tuntevat olevansa syrjässä.”

Salmi löysi Pulkkisen hahmoja sekä itsestään että lähiympäristöstään. Hän sanoo sarjaa mahdottomien mutta herkkien ihmisten kavalkadiksi. Hän ja Jokela muokkasivat hahmoja keskustelemalla.

”Puhuttiin paljon vakavia elämästä, käveltiin ja istuttiin kahviloissa. Kysyin ilmeisiä kysymyksiä ja Jari improvisoi niillä hahmoillaan”, Jokela muistelee.

Keskusteluista parivaljakko laati käsikirjoituksia. Aluksi sketsejä piti syntyä radioon, mutta sarja päätyi telkkariin Neloselle. Heidän Remontti-sarjansa Kähkönen on samaa juurta kuin Pulkkinen. Remontti päätyi lopulta TV2:lle, jolla Pulkkinen pyörii nyt. Sarjan voi katsoa myös Areenassa.

Juha Jokelan veli Rike Jokela ohjasi Pulkkiset. Salmi sanoo kolmikkoa bändiksi. ”Juhalla ja Rikellä oli muitakin virityksiä, mutta minulle Pulkkinen oli päätyö.”

Sarjan hahmoista käsikirjoittajaa kaltoin kohteleva tv-tuottaja perustui Jokelan ja Salmen omiin kokemuksiin, mutta he eivät nimeä ketään. ”Se on tietysti yksinkertaistettu, mutta surrealismin sävy on tuttu myös teatterista”, Jokela toteaa.

Monille tv-komedian ystäville Pulkkinen saattaa yhä olla Jokelan ja Salmen tunnetuin työ. Salmi hyödynsi pohjoisen tehdaskaupungin tuntoja suoraan draamasarjassaan Sata lasissa (2013). Jokela on sittemmin noussut näytelmäkirjailijoiden kärkeen.

Mobile Horror ja Esitystalous -näytelmät ovat yhteiskunnallisen teatterin merkkiteoksia. Uusin Sumu on juuri saanut ensi-iltansa Kansallisteatterissa. Tv-töitä Jokela ei ole tehnyt enää sitten Kallion (2010). Huumori on pysynyt mukana teatterissakin.

”Komiikka on kai elämänkatsomuksellinen juttu. Voi olla ikäkysymys, että olen alkanut käsitellä yhteiskunnallisia aiheita. Teatterissa sisältö on vahvemmassa asemassa kuin televisiossa tai elokuvassa. Siksi olen keskittynyt siihen”, Jokela sanoo.

Pulkkinen, Tv2 klo 20.00.