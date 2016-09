Iso mies riepottelee hoikkavartista naista, ja väkijoukko mylvii ympärillä. Välillä lihaskimppu uhoaa, sitten mätkintä taasjatkuu. Meneillään on showpainiottelu, jossa ottavat toisistaan mittaa showpainijat Michael ”StarBuck” Majalahti (s. 1973) ja Jessica Love.

Ottelun kulku on molempien tiedossa, sillä näyttävät liikkeet, solvaukset ja toimintaa ohjaava saippuaoopperamainen juoni kuuluvat lajiin.

Oskari Pastilan dokumenttielokuva Spandex Sapiens (2016) seuraa painiunelmaansa elävää ja jahtaavaa Majalahtea.

Kanadassa syntynyt Majalahti on Suomen showpainiskenen pioneereja ja paininut myös ulkomailla. Suomessa laji on kuitenkin melko pienten piirien harrastus, ja puitteet sen mukaiset. StarBuckiakin houkuttaisivat isommat ympyrät, mutta transsukupuolinen, uutta aikaa edustava Love taitaa kiinnostaa promoottoreita enemmän.

Pastila on aiemmissa dokumenteissaan kuvannut hieman vastaavia unelmien ja todellisuuden törmäyspisteitä: Täynnä Tarmoa (2009) sijoittui koripallomaailmaan ja Knuckelbonehead (2013) rockympyröihin.

Voisi kuvitella, että täkäläistä showpainia kuvaavassa dokumentissakin lipsuttaisiin herkästi tragikomiikan puolelle. Pastila on kuitenkin löytänyt ohjaukseensa ja yhdessä Ilja Rautsin kanssa tehtyyn käsikirjoitukseen omaperäisemmän näkökulman.

Hidastempoista henkilökuvaa, seurantadokumenttia ja räiskyvää fantasiaa sotkeva Spandex Sapiens ei tirsku, vaan keskittyy kontrasteihin. Dramaattiset painikohtaukset rytmittävät verkkaista arkea.

Kaiken kehystää faktaa ja fiktiota sekoittava showpainimaailma näyteltyine tappeluineen ja oikeine kipuineen.

Kun StarBuckia sattuu, sen tuntee nahoissaan myös Majalahti. Toistuvat lääkärikäynnit ja magneettikuvaukset kuuluvat ikääntyvän painijan elämään. Testosteronia uhkuvan miehen rinnassa polttaa kuitenkin jomottavien lihasten lisäksi rakkauden kaipuu.

Dokumentti viihtyy vastaavien kontrastien ja ristiriitojen keskellä. Majalahti on helluntailaisaktiivien poika, arvokonservatiivi, jolle mies on perheen pää. Samalla hän on kapinallinen, nelikymppinen köriläs, jonka suurimpana intohimona on heittäytyä trikoopöksyiseksi sarjakuvasankariksi.

Kummastakin voi etsiä syytä siihen, miksi elämänkumppania ei tahdo löytyä. Majalahti ei kuitenkaan hylkää unelmiaan.

StarBuck on överiksi viety äijärooli, jonka takana Majalahti seisoo järkähtämättä.

Dokumentin alkuteksteissä vilahtaa Majalahden oma tie StarBuckiksi hänen itsensä piirtämänä sarjakuvana. Siinä kiusatusta pojasta tulee lihaskimppu, joka antaa pahiksille pataan.

