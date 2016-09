”Radio Suomen arki-iltapäivissä kuuluu syyskaudella uusi valtakunnallinen musiikkiohjelma Paikka auringossa”, Yle tiedottaa.

Koska kriitikot tunnetusti ovat ilkeämielisiä ihmisiä, tekee mieli hieman saivarrella. Paikka auringossa -nimistä ohjelmaa nimittäin tehtiin kanavalla jo 1990-luvulla. Ja ohjelman uusi konsepti muistuttaa vielä vanhempaa entistä ohjelmaa, Kotimaista puolituntista.

Joka tapauksessa on hienoa, että keskelle kansankanavan prime time -lähetystä on saatu toimitettu musiikkiohjelma – varsinkin, kun mukana on sekä uutta että vanhaa iskelmää.

Jos saa toivoa lisää ”uusia musiikkiohjelmia”, niin Kaksi ruskeaa piparkakkua olisi kiva ylläri. Harmi vain, että ohjelman toimittaja Stig Framåt on jo edesmennyt.

Paikka auringossa Radio Suomessa klo 13.03