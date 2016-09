Unkarilaisen Kornél Mundruczòn elokuva Valkoinen jumala voitti kaksi vuotta sitten Cannesin elokuvajuhlien Un certain regard -palkinnon eli saman, jonka tänä vuonna kävi pokkaamassa Juho Kuosmasen Hymyilevä mies -elokuvan työryhmä.

Seuraavaksi Mundruczó on ohjaamassa psykologista trilleriä amerikkalaisten kanssa, joten ura etenee.

Valkoinen jumala on varsin erikoinen elokuva. Se alkaa arkirealismilla ja päätyy kauhuun. Päähenkilö on vanhempien avioerosta kärsivä nuori tyttö, Lili, joka menee vastentahtoisesti isänsä luokse, kun äiti lähtee matkoille.

Lilillä on mukanaan sekarotuinen koira, joka aiheuttaa ongelmia. Lopulta isä hylkää koiran kadulle, Lilin ankarasta vastustuksesta huolimatta.

Siitä lähtien seurataankin Hagen -koiran surkeita vaiheita. Eikä vain Hagenin vaan lopulta kokonaisen koiralauman.

Mundruczón elokuva on muuten vähän hahmoton, mutta koirien osuus tekee vaikutuksen. Niiden ohjaaminen on oma lukunsa, ja lisäksi on tarvittu pikkutarkkaa suunnittelua kuvauksessa ja leikkauksessa.

Valkoinen jumala noudattaa perinteistä kauhuelokuvan luonto kostaa -kaavaa, mutta se yrittää kertoa myös jotakin rakkaudesta. Rinnalla kulkee viittauksia Wagnerin Tannhäuser-oopperaan, jota Lili soittaa koulun orkesterissa. Yhteys ei kuitenkaan oikein ota avautuakseen.

Zsófia Psotta näyttelee uskottavasti Liliä. Hagenin roolissa nähdään kaksi eri koiraa.

Elokuvan koirat palkittiin Cannesissa myös erityisellä Palm Dog -pystillä.

Valkoinen jumala Teemalla klo 21.45 ★★★