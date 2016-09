Kalifornian osavaltio on maailman neljänneksi suurin viinintuottaja. Siellä on yli tuhat viininvalmistajaa pienistä tiloista teollisuuslaitoksiin.

Alexander Paynen läpimurtoelokuvan Sideways nimi viittaa sivuteihin. Kaverukset Miles ( Paul Giamatti ) ja Jack ( Thomas Haden Church ) lähtevät kiertämään pientiloja ja maistelemaan laatuviinejä.

Keski-ikäisinä he ovat eksyneet vähän sivuteille muutenkin. Eronnut Paul on juuttunut janoamaan vanhaa suolaa. Hän haluaisi olla kirjailija, mutta elättää itsensä opettajana. Jackin näyttelijänura on jumittunut mainosten dubbaamiseen.

Viikon reissun on tarkoitus toimia Jackin pidennettyinä polttareina. Paul tuntee viinit ja yrittää opastaa kaveriaan niiden vivahteisiin. Jack haluaa irrotella ennen sitoutumistaan.

Payne on Amerikan parhaita elokuvantekijöitä ja kuljettaa tässäkin tarinaa taidokkaasti.

Periamerikkalaiseen tapaan siinä ollaan tien päällä. Aikuinen ilmapiiri muistuttaa Hollywoodin kukoistusta 1970-luvulla ja tyylikeinona siihen viittaa jaetun kuvan käyttö. Toisaalta Sideways tuntuu ranskalaiselta – muutenkin kuin viininlipittelyn vuoksi.

Ranskalaiset ovat tehneet tällaisia sivistyneitä draamakomedioita, joissa asiat paljastuvat pitkälti vuoropuhelun kautta.

Sideways viihdyttää erinomaisesti ja Payne kuvaa vajavaisia päähenkilöitään tapansa mukaan lämpimästi. Elokuva sai runsaasti kehuja ja muun muassa Oscarin Paynen ja Jim Taylorin käsikirjoituksesta.

Silti tuntuu, että jos Sideways olisi ranskalainen, se olisi vain yksi hyvä monien joukossa.

Hollywoodin tuotannossa se on helmi, mutta Payne on tehnyt vielä parempia.

Sideways (USA 2004) ★★★ Mtv3:lla klo 22.45