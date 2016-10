Kannabis on laillistettu lääkekäyttöön melkein joka toisessa Yhdysvaltain osavaltiossa sekä muutamassa kokonaan eli myös niin sanottuun viihdekäyttöön.

Määrä kasvanee, sillä marraskuussa kannabiksen oikeudellisesta asemasta äänestetään yhdeksässä osavaltiosta. Niistä viidessä – Arizona, Kalifornia, Maine, Massachusetts ja Nevada – asialistalla on marihuanan täydellinen laillistaminen.

New Yorkin osavaltiossa lääkekäyttö on ollut luvallista tämän vuoden alusta, mutta The Guy ( Ben Sinclair ) saa tehdä edelleen yhtä pitkää päivää. Hän pyöräilee aamusta iltaan New Yorkin itäisissä kaupunginosissa ja myy marihuanaa valikoiduille ja neuroottisille vakioasiakkailleen päihdekäyttöön.

Laillisuus ja laittomuus ovat kuitenkin sivuseikkoja tämän päätoimisen huumekauppiaan jäsentämässä kuusiosaisessa komediallisessa draamasarjassa High Maintenance (2016).

Kyse ei ole marihuanasta ja sen käytöstä eikä varsinaisesti edes käyttäjistä. Kannabis on vain kätevä kerronnallinen apuväline – savuverho – jonka avulla pääsemme kurkistamaan yksityisiin tiloihin ja hetkiin.

Kaapelikanava HBO:n tilaaman High Maintenancen kirjoittaneet, ohjanneet ja tuottaneet Katja Blichfeld ja Ben Sinclair kokeilivat samaa keinoa jo samannimisessä minibudjetin nettisarjassaan (2012–15), johon heti tekivät 19 osaa.

Vimeo-videopalvelussa esitetty ja kulttimainetta kerännyt sarja koostui eri mittaisista lyhyistä jaksoista, joiden muodon määritteli sanomisen tarve: runoon riitti kolme minuuttia, novelli vaati vähintään 13.

Puolen tunnin tasamittaisiksi jaksoiksi pidennettyinä ja normalisoituina High Maintenance menettää tämän yllätysmomentin, mutta muuten niistä ei ole pulaa. Sarja on edelleen arvaamaton sekä yleisen sisällön että yksittäisten käänteiden suhteen, mutta ei itsetehosteisesti.

Tuoreuttamista ja uusiutumista auttaa, että High Maintenancessa ei ole jaksoja sitovaa juonta eikä samoja roolihahmoja – Sinclairin näyttelemää kiltin kärsivällistä kauppiasta lukuun ottamatta. Ja nettisarjaan verrattuna hän on läsnä vähän, välillä vain vilahtaen.

Todellista herkkua ovatkin arkisten tarinoiden varsinaisiksi kertojaksi päätyvät sekä tarkasti hahmotellut suurkaupungin asukkaat, jotka eivät vastaa aina ennakko-oletuksia – kaikkein vähiten kekseliään kolmannen jakson karvainen Gatsby, kävelyttäjäänsä rakastuva iso karvainen koira.

Koiran näkökulmasta tehty herkän hauska tarina pitäisi jokaisen koiraihmisen nähdä.

High Maintenance (ja HM Web Series) HBO Nordicissa.