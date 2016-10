Oliko BBC:n Sota ja rauha liiankin romanttinen tulkinta Tolstoin jättiromaanista? Sen perään alkaa sopivasti Poldark-sarja, joka ainakin tekee heti selväksi, että romantiikkaa on tarjolla eikä juuri muuta.

Poldark perustuu Winston Grahamin romaanisarjaan, jonka ensimmäinen osa valmistui 1945. Se on siis viime vuosisadan kuvausta 1700-luvun loppupuolen historiallisesta kehyksestä. Graham kirjoitti Poldarkeja kuolemaansa saakka, ja hänen tuotantoaan on myös muun muassa Marnie, josta Hitchcock teki elokuvansa.

Poldarkit sijoittuvat Cornwallin jylhiin rantamaisemiin. Kirjoista on tehty 1970-luvullakin sarja, joka oli suosittu Britanniassa.

Päähenkillö Ross Poldark palaa Yhdysvaltain sisällissodasta haavoittuneena ja ”aikuiseksi kasvaneena”. Kotikylässä on kuitenkin tapahtunut sillä aikaa suuria mullistuksia. Isä on kuollut ja rakastettu Elizabeth on menossa naimisiin Rossin serkun kanssa. Ross joutuu aloittamaan kaiken alusta.

Pääroolia näyttelee romanttisen sankarin perikuva Aidan Turner. BBC:n sarja tarjoaa silmäniloa ja draamaa mutta ei mitään tolstoilaisia elämänviisauksia. Suosiota on kertynyt sen verran, että sarjasta ollaan tekemässä kolmatta kautta.

Suomalaistenkin tuntema näyttelijä Warren Clarke nähdään sarjassa viimeisessä roolissaan Charles Poldarkina.

Clarke kuoli vain muutama viikko Charlesin kuolinkohtauksen kuvausten jälkeen. Kohtaus nähdään neljännessä jaksossa.

Poldark TV1:ssä klo 21.30