HBO:sta on vuosien aikana tullut huipputasoisen tv-draaman synonyymi. Viime vuosina yksikään sen sarjoista ei kuitenkaan ole muodostunut lippulaiva Game of Thronesin kaltaiseksi jättimenestykseksi.

Kanavan uusin yritys on tieteissarja Westworld. Siihen onkin panostettu. Budjetti on sadan miljoonan dollarin luokkaa ja keskeisissä osissa Anthony Hopkinsin kaltaisia tähtiä.

Muutaman ensimmäisen jakson perusteella voi sanoa, että satsaus on kannattanut. Westworld on televisiota parhaimmillaan: koukuttavaa, kiehtovaa, ajatuksia herättävää ja näyttävää.

Sarjan pohjana toimii kirjailijana paremmin tunnetun Michael Crichtonin ohjaama Westworld-elokuva (1973). Se kertoo villin lännen teemapuistosta, jota kansoittavat ihmisen kaltaiset robotit. Rikkaiden turistien elämysmatka muuttuu painajaiseksi, kun tietokonevirus saa koneet ryhtymään kapinaan.

Westworld-sarjan lähtökohta on sama: tapahtumapaikka on erämaahan rakennettu, villin lännen elokuvista mallinnettu kaupunki, joka on samalla elämyspuisto rikkaille. Vieraat saavat toteuttaa western-fantasioitaan ja käyttää synteettisiä asukkaita hyväkseen miten tahtovat.

Mutta siinä missä 70-luvun Westworld oli melko yksioikoista toimintaviihdettä, nostaa Jonathan Nolanin ja Lisa Joyn kirjoittama sarja heti esiin syvempiä teemoja. Westworldin asukkaat ovat tarinan keskiössä tasapuolisesti ihmisten kanssa.

Eräänlaiseksi päähenkilöksi nousee Dolores Abernathy ( Evan Rachel Wood ), joka on rakennettu ja ohjelmoitu esittämään yhtä Westworld-kaupungin rooleista samanlaisena päivästä toiseen.

Doloresia ja muita kaupungin robotteja on ulkoisesti mahdoton erottaa ihmisistä. Heidän tekoälynsäkin on niin kehittynyt, että he tuntevat ja käyttäytyvät aivan ihmisten tavoin.

Yön aikana 3d-tulostetut kehot korjataan ja muistit tyhjennettään taas uusia koettelemuksia varten.

Mutta entä sitten, kun tekoälyt alkavat myös oppia uutta – ja koodivirheen seurauksena myös muistaa jotain entisistä ”elämistään?” Mikä lopulta erottaa tällaiset olennot ihmisistä?

Westworldin alkujaksot paitsi esittelevät konseptin, keskeiset hahmot ja tarinan tehokkaasti, myös jättävät asioita kutkuttavasti avoimiksi jatkoa varten.

Sarjalle voi vain toivoa menestystä – potentiaalia Game of Thronesin kaltaiseksi ilmiöksikin voisi olla.

