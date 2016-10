Poliisi on ampunut Yhdysvalloissa tänä vuonna 827 miestä ja naista, joista mustia on ollut 202, vaikka heidän suhteellinen osuutensa väestöstä on 12 prosenttia. Täysin aseettomina ammuttujen määrä on vieläkin suurempi: musta kuolee poliisin luoteihin noin viisi kertaa todennäköisemmin kuin valkoinen. Monet ovat myös ”rodullisen profiloinnin” uhreja, kuten se kädet ylhäällä rikkoutuneen auton viereen syyskuussa ammuttu, joka vain näytti ”pahalta tyypiltä”.

Tänään alkavan Afroamerikkalaiset-sarjan juontaja, Harvardin yliopiston professori Henry Louis Gates Jr. sai myös itse taannoin tuntumaa profilointiin. Hän yritti avata omakotitalonsa juuttunutta ulko-ovea sisäpuolelta – ja päätyi pidätetyksi sekä kansalliseksi uutisaiheeksi.

Tunnettu ja tuottelias Gates palaa tähän teemaan sarjan viimeisessä jaksossa. Viisi sitä edeltävää osaa auttavat puolestaan ymmärtämään edelleen jatkuvan syrjinnän syitä.

Mutta se ei ole Afroamerikkalaisten (2013) perimmäinen päämäärä. Päinvastoin, 500 vuoden ajalle levitetty historia kertoo sekä pitkästä orjuudesta että sinnikkäiden afroamerikkalaisten selviytymisestä ja samalla tietysti yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta panoksesta.

Kymmenkunta muuta sarjaa tehnyt Gates ymmärtää välineensä kerronnalliset vaatimukset ja jalkautuu itse historiallisiin kohteisiin haastattelemaan asiantuntijoita.

Hän avaa Barack Obamaan saakka ulottuvaa suurta tarinaa enimmäkseen esimerkillisten yksilöitten kautta, joihin tiivistyy jotain yleistä.

Afroamerikkalaiset alkaa Teemalla klo 21.00.