Maailman ehtymättömiin epäkohtiin ja eriasteisiin linssiin viilauksiin keskittyvä Docventures päättää neljännen kautensa poikkeuksellisesti toiveikkaisiin tunnelmiin. Dokkarisarjan syksyn viimeisenä elokuvana nähdään kotimainen New Run (2016), joka kertoo entisen free ski -laskijan Pekka Hyysalon (s.1990) tarinan.

Turkulaisella Hyysalolla oli edessään loistava tulevaisuus rakastamansa lajin parissa, kunnes vuonna 2010 rysähti. Hyysalo kaatui temppunsa laskuvideokuvauksissa ja löi päänsä. Seurauksena oli vaikea aivovamma, joka vei Hyysalon liikuntakyvyn ja unelman urheilu-urasta. Synkimmissä ennusteissa parikymppistä urheilijaa odotti elämä vuodepotilaana.

Toisin kuitenkin kävi. Miikka Niemen dokumentti seuraa Hyysalon vaiheita kuuden vuoden ajan. Siinä ajassa Hyysalo kuntoutuu koomaan vaipuneesta vuodepotilaasta lenkkeilykuntoon. Lisäksi hän luo FightBack-brändin, jonka tarkoituksena on auttaa ja kannustaa muita saman kohtalon kokeneita. Media rakastuu Hyysaloon, ja hänen tarinastaan tulee eräs kuluvan vuosikymmenen inspiroivimmista.

Juuri tästä näkökulmasta New Run -dokumenttikin tapahtumia katsoo. Vaikka kaiken taustalla on traaginen onnettomuus, tunnelmallinen dokumentti keskittyy vain iloisiin asioihin. New Run on yksi osa Hyysalon ja FightBackin positiivisuutta ja tahdonlujuutta korostavaa viestiä. Elämänasenteen merkitystä onkin vaikea kiistää, kun seuraa päättäväisen ja naureskelevan Hyysalon hidasta mutta varmaa kuntoutumista.

