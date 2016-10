Ennen romanttisilla komedioilla oli selvä päämäärä: avioliitto. Vihkivalat olivat ikään kuin ikuisen onnen tae. Juoni vei sinkkuudesta parisuhteeseen, pisteestä A pisteeseen B.

Nykyään reitti jatkuu pisteisiin C ja D, mistä HBO Nordicin tuore sarja Divorce on hyvä esimerkki. Frances ja Robert olisivat romanttisten komedioiden ihannepari – hoikka, taidetta rakastava nainen ja jykevä, taloja rakentava mies – mutta heidät tavataan suhteen loppuvaiheessa. Kymmenen jakson ajan käydään läpi parin avioeroa.

Ikuisen rakkauden ideaali on antanut periksi siis myös viihteessä: avioeroa ei enää käsitellä vain draaman keinoin. Elokuussa TV5:llä alkoi komediasarja Opas upeaan eroon, syyskuussa MTV3:lla komediasarja Ex-onnelliset. Yhdysvalloissa teemasta kertovat myös muun muassa komediasarjat Happily Divorced ja The Exes.

Siirtymää alleviivaa se, että Divorcen pääosaa Francesia näyttelee Sarah Jessica Parker. Hän tuli kuuluisaksi Sinkkuelämää-sarjan Carrie Bradshaw’na, sinkkujen sinkkuna, joka sarjan lopuksi loikkasi suuren rakkautensa syliin. Nyt hän loikkaa eri hahmossa sylistä ulos.

Divorce on hauskimmillaan, kun se on pimeimmillään. Avioeroon kuuluu pettymyksen ja vihankin tunteita. Toisaalta vuosia jaetun läheisyyden takia on luontevaa jäädä pitkälle vessarupeamalle yhteiseen kotiin, josta on juuri ilmoittanut lähtevänsä.

Suurten eleiden sijaan saamme vessareissun ja suuren rakkaustarinan sijaan avioeron. Onneksi ne eivät sulje pois naurua.

Divorce HBO Nordicilla (hbonordic.fi).