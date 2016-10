Ruotsalaistanskalaisen Silta-sarjan menestyksen myötä on syntynyt kokonaan uusi alkufilmien laji, ja Choir of Young Believers -bändin tekemä minimalistinen tunnusmusiikki on poikinut monta pastissia.

Näin myös neliosaisessa brittisarjassa Pako pimeydestä. Tässä vaiheessa nordic noir -buumia sellainen herättää jo vahvoja epäilyjä.

Pako pimeydestä on periaatteessa laatusarja, eikä siinä olisi mitään huomautettavaa, jos se olisi valmistunut vaikkapa viisi vuotta sitten, mutta nyt tuntuu tulevan raja vastaan. Kaikki tämä on nähty jo liian monta kertaa.

Ensinnäkin on traumatisoitunut poliisi. Claire Church oli 1990-luvulla nuori innokas poliisi Manchesterissa, mutta jotakin tapahtui, kun hän tutki kadonneiden prostituoitujen tapauksia. Kollegat eivät ottaneet hänen tutkimuksiaan vakavasti, ja Claire eläytyi liikaakin naisten kohtaloihin.

Lopulta hän jätti työnsä, muutti kauas Hebridien pikkusaarelle ja alkoi elää rauhallista perhe-elämää.

Vastaparina on toinen traumatisoitunut poliisi. Clairen pomo Manchesterissa oli John Hind, joka nyt etsii Clairen uudelleen käsiinsä, sillä Manchesterista löytyy tunnistamattomia naisten ruumiita. Herää liuta kysymyksiä: mitä Clairelle tapahtui, mitä Johnille tapahtui ja mitä heille yhdessä tapahtui?

Salaisuuksia, karua merimaisemaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Myös hyvät näyttelijät (päärooleissa Anne-Marie Duff ja Johnny Harris ), upeaa kuvaustyötä ja sinänsä tarkka ja jännittäväkin käsikirjoitus ( Katie Baxendale ).

Mutta ei yhtään mitään yllättävää.

Erityisen puuduttavia ovat sarjan kohtaukset, joissa John maanittelee Clairea palaamaan Manchesteriin ja auttamaan murhien selvittämisessä.

Jokainen niistä etenee samalla kaavalla, joka päätyy siihen, että Claire vänkää vastaan ja häipyy takaisin kotisaarelleen, kunnes John aloittaa uuden anelun. Juoni toki etenee tästä, ja salaisuuksia ilmenee koko ajan lisää.

Jos tuntee vetoa Brittein saarten laitimmaisiin kolkkiin, Pako pimeydestä on hyvää jatkoa Syrjäisen maan Walesille ja Shetlandsaarten murhille.

Mutta siinä vaiheessa, kun Silta-sarja lopulta saa odotetun jatkonsa, uskollisin yleisö on saattanut saada jo tarpeekseen hyisistä merituulista ja sinisestä valosta.

Pako pimeydestä alkaa TV1:ssä klo 21.45. (K16)