Yhdysvalloissa korkeakoulutuksesta on tullut bisnestä. 1990-luvulta alkaen yliopistot ovat listautuneet pörssiin. Opetus ei hyödy tästä mitenkään, sillä opinahjojen rahat menevät siihen, että hankitaan lisää rahaa ja tilitetään sitä sijoittajille.

Toimittaja Rana Foorohar puhuukin The New York Review of Books -aikakauskirjassa ilmestyneessä artikkelissaan ”opetusteollisuudesta”. Fooroharin ajatuksia esittelee Amerikkalaisia puheenvuoroja -sarjan jaksossa Juha Kulmanen.

Opetusbisnes on noussut pinnalle myös Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Donald Trumpin oman Trump-yliopiston rahoituksesta on noussut skandaali. Hämmennystä ovat herättäneet myös Hillary Clintonin puolison Billin muhkeat luentopalkkiot.

Seuraavan finanssikriisin siemenet saattavat itää tuhannen miljardin dollarin suuruisessa opintolainakuplassa, joka muistuttaa huolestuttavasti vuoden 2007 kaikkialle maailmaan heijastunutta asuntolainakaaosta.

Fooroharin lääke kriisiin kuulostaa tutulta: kaikille mahdollinen julkinen opetus.

