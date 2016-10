Sinkkuelämää-sarja loi suosiollaan kokonaan uuden tv-komedioiden genren.

Sen elinaikana seuraajia ei vielä niinkään näkynyt, mutta nyt variaatiota riittää jopa niin, että voi valita, mihin yhteiskuntaluokkaan, New Yorkin kaupunginosaan tai uskontoon haluaa keskittyä.

Suomalaisille uusin tulokas on Broad City, jonka kolme kautta ovat nähtävissä Yle Areenassa. Broad Cityn ilmeinen esikuva on Girls-sarja, jonka nuoret naiset ovat tulotasoltaan suunnilleen yhtä epätoivoisia.

Sosiaalista vastakohtaa edustaa suosikkisarja Gossip Girl, jonka päähenkilöt asuvat varakkaalla Upper East Sidella.

Broad Cityn ykköskausi muistuttaa Girlsejä häiritsevänkin paljon, mutta vähitellen se löytää oman persoonallisen siivunsa New Yorkin elämänmenosta.

Sarja syntyi alkujaan nettiin ja keräsi suosiota Youtubessa jo vuodesta 2009 alkaen. Sen takana ovat juutalaisystävykset Ilana Glazer ja Abbi Jacobson, jotka loivat itseään muistuttavat päähenkilöt, ja sarja seuraa heidän toilailujaan.

Koomikko Amy Poehler tuli mukaan sarjan tuottajaksi, ja lopulta se päätyi Comedy Centralin ohjelmistoon 2014.

Siitä lähtien suosio on kasvanut, ja sarjalle on luvassa lisäkausiakin, vaikka alkujaan nuoret Glazer ja Jacobson ovat nyt jo kolmekymppisiä.

Toisin kuin Girlsissä Broad Cityn tytöt eivät hengaa eri piireissä vaan heillä on lähinnä toisensa ja muutama muu vakiotuttu. Ilana on boheemi, ja Abbi yrittää olla kunnollisempi mutta huonolla menestyksellä. Kumpikaan ei ole yhtään cool eikä varsinainen bilettäjä, mutta pilveä kuluu.

Ykkös- ja kakkoskauden välillä on iso ero, sillä alussa Glazerin ja Jacobsonin näytteleminen on niin ylivirittynyttä, että sitä on raskas katsoa. Käsikirjoituskin on aika yhdentekevä. Kakkoskausi lähtee heti alussa uusille raiteille, ja siitä lähtien Ilanaa ja Abbia on pelkästään ilo seurata. Kolmoskausi jatkaa samalla vauhdilla.

Broad City on kotikutoisuudessaan sympaattinen ja juuri nyt hyvää vaihtelua esikuvalleen Girlsille, jota on ehkä jo nähty tarpeeksi.

Sinkkuelämäänkin sarjassa viitataan ainakin kerran, kuten on tehty myös Girlsissä. Nuoret naiset kunnioittavat perinteitä.

Glazer ja Jacobson luovat nykyään uraa jo muutenkin, joten Broad Citysta tuli heille melkoinen menestystarina.

Broad City Yle Areenassa (areena.yle.fi).